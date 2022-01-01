Мы живем в совершенно ином мире, чем тот, где формировался и который пытался формировать Степан Бандера. Но дискуссии о нем до сих пор не смолкают в Украине, периодически выплескиваясь за ее пределы.

Он до сих пор не стал одним из деятелей прошлого, которых мы знаем только по портретам в учебниках истории. Он до сих пор важен для нашего времени. Им восхищаются и ненавидят так сильно, будто он все еще жив и влияет на жизнь других. Словно продолжается его борьба.

Но ведь и в самом деле продолжается! Как бы ни изменился мир со времени смерти Бандеры, борьба украинцев за свободу продолжается.

Наша столетняя война не окончилась. И даже главный враг в ней, несмотря на разные названия — Российская империя, СССР, Российская Федерация — остается неизменным. Он очень хорошо понимает непрерывность борьбы, поэтому для России бандеровцами являются и партизаны, боровшиеся с ней на Западной Украине в 1940-1950-е, и активисты Помаранчевого и Евромайдана, и солдаты Вооруженных сил Украины, сдерживающие ее наступление на Востоке.

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Это понимают или чувствуют и сами украинцы, потому красно-черные флаги, бандеровское приветствие "Слава Украине!" — неотъемлемый атрибут борьбы за свободу на Майданах 1990, 2004, 2013-2014 и сейчас на фронте.