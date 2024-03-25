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"Банда Сидоренка" раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители

Глеб Иванов
Общество
2 минуты
1,5 т.
'Банда Сидоренка' раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители

Городской голова Заводской ОТГ Виталий Сидоренко (Полтавская область) вместе со своей "свитой", как называют ближайший круг чиновника, раздерибанивают село Бодаква в Миргородском районе и пытаются незаконным путем закрыть школу, юридически замаскировав это под "реорганизацией гимназии".

При этом местные власти совсем не идут на диалог с общественностью села, хотя ее представители отправили в городской совет уже не одно обращение. Руководство местного отдела образования подвергает учителей школы откровенному мобингу (травли на рабочем месте), угрожая не трудоустроить их в другие учебные заведения. Об этом рассказали педработники Бодаквянской гимназии.

"Банда Сидоренка" раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители

Село кормит город

Городские власти системно выделяют мало средств на развитие инфраструктуры села, постоянно отмечая, приоритет принадлежит городу.

"Банда Сидоренка" раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители

При этом мэр абсолютно неконтактный, все попытки общественности поговорить с ним завершаются криком с его стороны и унижениями.

На бумагах руководство ОТГ якобы проводит какие-то ремонтные работы в школе, но, на самом деле, как рассказали учителя, все делается своими силами и из материалов, которые уже использовались ранее.

Местные жители были вынуждены самостоятельно проанализировать работу городского совета, а также изучить бюджет на год, потому что местные чиновники откровенно игнорируют просьбы общественности о встрече. Отчета от Сидоренко люди также пока не дождались, чиновник обещает приехать в апреле.

"Банда Сидоренка" раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители
"Банда Сидоренка" раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители

Школа нуждается в защите

После проваленного голосования за реорганизацию Бодаквянской гимназии, городской совет, вопреки обещаниям провести все же общественные слушания по этому вопросу и услышать мнения жителей села, вставших на защиту учебного заведения, городской голова уже назначил новую сессию на 27 марта, в повестке дня – снова. же вопрос. Только на этот раз, как стало известно из собственных источников, он уже заручился поддержкой необходимого количества депутатов, у большинства которых есть собственные финансовые интересы или договоренности с Сидоренко. По словам крестьян, их просто "сливают".

"Банда Сидоренка" раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители

Родители и педколлектив приглашали начальницу отдела образования Заводской ОТГ Викторию Недосеку поучаствовать в родительском собрании, чтобы она объяснила местным жителям лично целесообразность таких решений, но она категорически отказалась.

Село готово сражаться

Местные жители готовы бороться с несправедливым решением, которое уже заранее подтасовано руководством ОТГ. При этом проблема в том, что село не может выйти из этого общества, так как механизм не прописан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в селе на Полтавщине "в целях экономии" хотят закрыть гимназию, тогда как глава ОТГ Виталий Сидоренко получает почти миллионную зарплату.