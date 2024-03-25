'Банда Сидоренка' раздерибанивает село в Заводской ОТГ и пытается закрыть школу – местные жители

Городской голова Заводской ОТГ Виталий Сидоренко (Полтавская область) вместе со своей "свитой", как называют ближайший круг чиновника, раздерибанивают село Бодаква в Миргородском районе и пытаются незаконным путем закрыть школу, юридически замаскировав это под "реорганизацией гимназии".

При этом местные власти совсем не идут на диалог с общественностью села, хотя ее представители отправили в городской совет уже не одно обращение. Руководство местного отдела образования подвергает учителей школы откровенному мобингу (травли на рабочем месте), угрожая не трудоустроить их в другие учебные заведения. Об этом рассказали педработники Бодаквянской гимназии.

Село кормит город

Городские власти системно выделяют мало средств на развитие инфраструктуры села, постоянно отмечая, приоритет принадлежит городу.

При этом мэр абсолютно неконтактный, все попытки общественности поговорить с ним завершаются криком с его стороны и унижениями.

На бумагах руководство ОТГ якобы проводит какие-то ремонтные работы в школе, но, на самом деле, как рассказали учителя, все делается своими силами и из материалов, которые уже использовались ранее.

Местные жители были вынуждены самостоятельно проанализировать работу городского совета, а также изучить бюджет на год, потому что местные чиновники откровенно игнорируют просьбы общественности о встрече. Отчета от Сидоренко люди также пока не дождались, чиновник обещает приехать в апреле.

Школа нуждается в защите

После проваленного голосования за реорганизацию Бодаквянской гимназии, городской совет, вопреки обещаниям провести все же общественные слушания по этому вопросу и услышать мнения жителей села, вставших на защиту учебного заведения, городской голова уже назначил новую сессию на 27 марта, в повестке дня – снова. же вопрос. Только на этот раз, как стало известно из собственных источников, он уже заручился поддержкой необходимого количества депутатов, у большинства которых есть собственные финансовые интересы или договоренности с Сидоренко. По словам крестьян, их просто "сливают".

Родители и педколлектив приглашали начальницу отдела образования Заводской ОТГ Викторию Недосеку поучаствовать в родительском собрании, чтобы она объяснила местным жителям лично целесообразность таких решений, но она категорически отказалась.

Село готово сражаться

Местные жители готовы бороться с несправедливым решением, которое уже заранее подтасовано руководством ОТГ. При этом проблема в том, что село не может выйти из этого общества, так как механизм не прописан.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в селе на Полтавщине "в целях экономии" хотят закрыть гимназию, тогда как глава ОТГ Виталий Сидоренко получает почти миллионную зарплату.