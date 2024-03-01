В селе на Полтавщине 'с целью экономии' хотят закрыть гимназию, тогда как глава ОТГ получает почти миллионную зарплату

В селе Бодаква Заводской территориальной громады Полтавской области хотят закрыть гимназию, превратив ее в начальную школу. Сделать это хотят с целью "экономии средств", однако местные жители не уверены, что они пойдут на нужды села. Более того, люди жалуются, что с момента создания ОТГ Бодаква, которая занимает не последнее место в поддержке экономике громады, недополучает финансирование.

Между тем, мэр города Заводское Виталий Сидоренко получает немаленькую зарплату – в 2022 году за год он заработал более 700 тысяч гривен. Об этом для местного издания "Полтавщина" пишет Сергей Иванись, депутат Заводского городского совета и житель Бодаквы.

Так, по данным центра журналистских расследований "МедіаДоказ", среднемесячная заработная плата должностного лица была 59 054,62 грн. Также мэр получал оздоровительные – 47 498,90 грн и материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов – 47 336,84 грн. Всего за год Сидоренко заработал 708 655,46 грн.

Его единственный заместитель Сергея Добруля в 2022 году получил 598 773,71 грн зарплаты, среднемесячная сумма составила 49 897,81 грн. Также ему выплачивали оздоровительные – 40 050 грн. и материальную помощь – тоже 40 050 грн.

Кроме того, секретарю Заводского горсовета Ларисе Мащенко в 2022 году было начислено: ежегодную заработную плату в 452 011,71 грн, оздоровительные – 32 128,13 грн и материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов – 32 128,13 грн. Таким образом, общая сумма начислений в 2022 году на трех главных должностных лиц Заводской громады составила 1 759 439 грн.

Гимназию же, которую хотят закрыть, в том виде, в котором она есть сейчас – с хорошим материально-техническим обеспечением, современной техникой и удобной мебелью, – содержат инициативные педагоги. Они регулярно выигрывают гранты для своего учебного заведения, потому что понимают, что если сами этого не сделают, то денег никто не даст.

Раньше мы подробно рассказывали о ситуации с гимназией в селе Бодаква. Как писал OBOZ.UA, большинство населения понимает, что без школы у села не будет никаких перспектив развития. Именно поэтому громада, осознающая ценность и важность этого учебного заведения, борется за сохранение гимназии.

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