"Байрактар" ВСУ уничтожил командный пункт оккупантов. Видео
Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт российских оккупантов, расположенный на украинской территории. По нему нанесли удар с беспилотника Bayraktar.
Об этом 12 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
"Байрактар". Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории", – написал он.
Где именно был расположен вражеский командный пункт, Залужный не уточнил.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беспилотник "Байрактар" уничтожил российскую систему радиоэлектронной борьбы на территории Киевской области.
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