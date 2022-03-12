'Байрактар' ВСУ уничтожил командный пункт оккупантов. Видео

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Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт российских оккупантов, расположенный на украинской территории. По нему нанесли удар с беспилотника Bayraktar.

Об этом 12 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Байрактар". Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории", – написал он.

Видео дня

Где именно был расположен вражеский командный пункт, Залужный не уточнил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беспилотник "Байрактар" уничтожил российскую систему радиоэлектронной борьбы на территории Киевской области.

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