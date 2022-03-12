Украинские военные с помощью Bayraktar TB2 уничтожили систему РЭБ оккупантов. Видео

Украинские военные уничтожили российскую систему радиоэлектронной борьбы в Киевской области. Очередной ущерб оккупантам нанес Bayraktar.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", - рассказал главком украинской армии.

Залужный также показал видео момента попадания снаряда в РЭБ оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники встретили огнем колонну танков, шедшую на Киев. Видео "зажигательной" встречи показали в сети.

Видео дня

Потери России в войне против Украины растут с каждым днем. По ориентировочным данным Генштаба ВСУ, к утру 12 марта Россия потеряла более 12 тысяч военнослужащих, а также 1205 ББМ, 585 единиц автомобильной техники, около 362 танков, 135 артиллерийских систем, 83 вертолета и 62 реактивные системы залпового огня.

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