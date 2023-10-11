'Бабье лето' в Украине продлится 3-4 дня: в Укргидрометцентре назвали даты

В ноябре и декабре в Украине не ожидаются температурные рекорды. Впереди нас еще ждет "бабье лето", которое продлится 3-4 дня.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. В ноябре прогнозируются средние температурные показатели.

"По расчетам, которые были в сентябре, мы ожидаем температуру в ноябре и декабре, близкую к норме. В январе и феврале вероятнее, что температура будет выше средних многолетних показателей", – поделилась прогнозом она.

По ее словам, в сентябре этого года еще продолжалось лето, поскольку среднесуточная температура была 15 градусов и выше. Осень к нам пришла 1-2 октября, когда среднесуточная температура стала ниже. Если говорить об осадках, то 12-13 октября, а также 16-17 октября пройдут дожди.

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"В этом году в сентябре еще продолжалось лето, поскольку среднесуточная температура была 15 градусов и выше. Осень к нам пришла 1-2 октября, когда среднесуточная температура стала ниже 15 градусов. В сентябре осень мы чувствовали только утром, когда было прохладно. Днем же , когда было 20-25, а кое-где и до 30 градусов, у нас было лето", – рассказала Наталья Голеня.

Метеорологиня добавила, что впереди нас еще ждет "бабье лето", однако, к сожалению, не неделю или две, а всего 3-4 дня.

До 15 октября мы будем иметь температурные показатели от 18 до 22-23 градусов вдень. Ночная температура также 5-10 градусов, кое-где – до 12.

"Потом с северо-запада, через Балтию и страны Скандинавии, к нам придет прохлада. Поэтому снова пройдут дожди, преимущественно небольшие, и произойдет понижение температуры. Не кардинально, однако до нормы октября – 10-15 градусов. После 20 октября по вчерашним расчетам будет уже ниже нормы, когда ночная температура будет ниже 0, а дневная – 5-8 тепла. Однако сегодняшний расчет может быть совсем другой, потому что то, что за пределами 5-7 дней, может изменяться кардинально", – отметила Наталья Голеня.

Она пояснила, что дальновидные прогнозы все-таки имеют основу, есть расчеты на 10-15 суток и даже больше, однако эти расчеты – 50/50.

"Что касается ноября, то прогнозируются средние показатели. По расчетам, которые были в сентябре, мы ожидаем температуру в ноябре и даже декабре, близкую к норме. В январе и феврале более вероятно, что температура будет выше средних многолетних показателей", - поделилась прогнозом Наталья Голеня.

Как писал OBOZREVATEL:

– 8 октября 2023 года на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составила -1...+1 градус.

– Согласно прогнозам, выпадение первого снега в октябре в Украине маловероятно, за исключением высокогорных районов.

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