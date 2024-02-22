Авто вылетело на встречку: в Харькове в ДТП погиб шестилетний мальчик, пять человек пострадали. Фото

В Киевском районе Харькова произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Телесные повреждения также получили еще 5 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области. Инцидент произошел 21 февраля на улице Героев Труда.

43-летний водитель автомобиля Opel Signum не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda Acura, за рулем которого находилась 50-летняя женщина, а также с автомобилем Hyundai Accent, которым управлял 30-летний мужчина.

В результате аварии погиб шестилетний мальчик, находившийся на заднем сиденье автомобиля Opel. Трое водителей и две женщины-пассажирки автомобиля Hyundai получили разной степени телесные повреждения.

Следствие начало уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, касающееся нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четверг, 22 февраля, на Галицкой площади в результате ДТП перевернулся автомобиль. Из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве легковушка на скорости протаранила припаркованный автомобиль. Как оказалось, машина виновника аварии ездила на "лысых" колесах, а у самого водителя были признаки алкогольного опьянения.