В Киеве на Галицкой площади в результате ДТП перевернулось авто: есть проблемы с движением. Фото и видео

В Киеве в четверг, 22 февраля, на Галицкой площади в результате ДТП перевернулся автомобиль. Из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на площади Галицкой движение транспорта затруднено в направлении центра города. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в том числе в результате аварии машина перевернулась на бок. Информация о пострадавших или погибших не поступала.

Напомним, неподалеку от столицы, между селами Русанов и Победа Киевской области, произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет, а одна из них еще и опрокинулась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

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