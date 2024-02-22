В Киеве легковушка на "лысой" резине протаранила припаркованный автомобиль: у водителя были признаки опьянения. Фото

В Киеве легковушка на скорости протаранила припаркованный автомобиль. Как оказалось, машина виновника аварии ездила на "лысых" колесах, а у самого водителя были признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"Киев. На улице капризный февраль. Водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ на резине, не отвечающей требованиям государственных стандартов, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Volvo. Как следствие – водителя и пассажира забрала скорая", – рассказали правоохранители.

На опубликованных патрульной полицией фото можно увидеть, что виновник ДТП ездил на "лысой" резине.

Напомним, в Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 22 февраля, на Галицкой площади в результате ДТП перевернулся автомобиль. Из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении центра города.

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