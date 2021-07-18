Авиакомпания наняла в стюарты мужчин на каблуках и в платьях. Фото

Американская авиакомпания Jet Blue Airlines наняла на работу стюардов-мужчин и одела их в женскую форму. В сети неоднозначно восприняли такие новшества.

Соответствующие фото появились в Twitter. Кроме одежды мужчинам также разрешено иметь щетину.

В общем форма одежды осталась такая, какую носят стюардессы женщины – на шее платок, колготки, каблуки, юбки. Почему для мужчин не установили другой дресс-код неизвестно.

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А вот у людей такая мужская одежда вызвала удивление и фото получили нелестные комментарии. В частности, работникам советуют дома одеваться как хотят, а на работе иметь приличный вид.

Добавим, что эта авиакомпания имеет высокие рейтинги среди авиакомпаний США и чаще всего осуществляет рейсы в Соединенных штатах, Карибском бассейне и Мексике.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине разгорелся очередной сексистский скандал – группа народных депутатов возмущена планами выпустить женщин-военнослужащих в каблуках на марш ко Дню Независимости. Идею назвали "любим трешем", а министру обороны Андрею Тарану в знак протеста вручили пару женских туфель.