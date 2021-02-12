До 27 февраля будет опасный период: астролог рассказала, что нас ждет

Новолуние 11 февраля в Водолее, а также шесть небесных тел в этом знаке, в том числе и ретроградный Меркурий, приведут к пробуждению жажды свободы и независимости.

В ближайшие две недели обыденные и привычные дела не будут ладиться. Зато начнут возникать необычные и творческие идеи, которые даже могут реализоваться.

С 11 февраля до полнолуния 27 февраля увеличится количество конфликтов из-за разных взглядов на идеи или политические события. Прошлое напомнит о себе. Придется общаться на неприятные темы. Принять или понять чужую точку зрения будет крайне сложно. Об этом на своей странице в Facebook написала астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

С приходом нового лунного месяца внезапно может поменяться видение мира, рациональность будет доминировать, поэтому в отношениях между людьми возможны холодность и отстраненность. Но при этом проявится тяга к объединению, исследовательской деятельности. Возникнет желание развиваться и жить на полную. В этом поможет соединение Солнца и Луны, которые придадут жизненные силы, помогут решиться на серьезные изменения.

Но в период ретроградного Меркурия не стоит торопиться: до 21 февраля лучше только обдумывать и планировать перемены, а уже после этой даты приступать к их реализации.

В период растущей Луны проявится повышенная активность. Решительные и независимые люди смогут много добиться. Поэтому новолуние 11 февраля позволит подготовиться к новому старту или изменению образа жизни. Но под влиянием Водолея повороты событий во всех сферах могут быть непредсказуемыми.

Люди избавятся от влияния авторитетов, чужого мнения. Но проявится необходимость найти единомышленников.

Чтобы избежать досадных решений и неудачных решений, до 27 февраля стоит обдумывать все не спеша и тщательно все продумывать, действовать четко и пунктуально. Для достижения чего-либо придется бороться с препятствиями.

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