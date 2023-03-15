Армия РФ за месяц своего наступления в Украине продвинулась на 0,04%, потеряв тысячи солдат и важную технику - Business Insider

Российским оккупантам за месяц своего наступления удалось увеличить количество временно контролируемой ними территории в Украине менее чем на 0,04%. При этом Россия потеряла тысячи солдат и важную технику.

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Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на данные экспертов Института изучения войны. Картографические данные показывают, что в период с 31 января по 28 февраля Россия оккупировала всего на 0,039% больше украинских территорий, что эквивалентно примерно 233,94 квадратных километра.

Однако Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв тысячи солдат и потеряв военную технику.

НАТО заявило 14 февраля, что Россия начала свое долгожданное наступление после нескольких месяцев зимнего застоя и после того, как в начале войны ее оттеснили на восток страны.

Через несколько дней Минобороны Британии заявило, что Россия "продвигается, если вообще продвигается, не километрами, а метрами". А один высокопоставленный американский дипломат тоже язвительно отозвался о прогрессе России.

За половину марта Россия также не добилась каких-либо заметных успехов. Оккупанты сражались вдоль восточной линии фронта, в том числе медленно продвигались вперед в городе Бахмут. Но Россия еще не взяла город, зато понесла огромные потери.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в конце февраля, что недавно за один день боев в Бахмуте было убито около 1200 российских солдат.

Россия также теряет важное оборудование. В середине февраля Международный институт стратегических исследований подсчитал, что с начала вторжения Россия потеряла половину своих основных боевых танков.

Министерство обороны Британии считает, что одной из причин, по которой Россия не добилась большого прогресса, было то, что ей пришлось нормировать артиллерийские снаряды из-за нехватки боеприпасов.

Стоит отметить, что украинские воины за предыдущие сутки (13 марта) боев на фронте ликвидировали еще 740 оккупантов и 73 единицы вражеской техники. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле военнослужащих ВС РФ на сегодня достигает уже 160 540.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики не оставляют попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Особенно активно захватчики пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, в частности, в Бахмуте продолжаются позиционные бои.