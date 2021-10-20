Только что пересмотрел ряд статей по черной археологии в Восточной Европе. В частности, Сэмюэль Эндрю Харди из Университетского колледжа Лондона, проанализировав открытые источники и социальные группы "кладоискателей", пришел к выводу, что на 2016 год в Украине использовалось 26 377 незаконных искателей металлов (детекторов). Если принять во внимание активизацию теневого рынка археологических находок в последние годы, можно утверждать, что сейчас в Украине НЕЗАКОННО и НЕЛЕГАЛЬНО используется "искателями сокровищ" более 30 ТЫСЯЧ ДЕТЕКТОРОВ.

Далее текст на языке оригинала.

Анджей Якубовський у своїй статті "Мародери на Чорноморському побережжі та практика культурного обміну: до питання про етику та відповідальність музеїв" привертає увагу до небезпечної та шкідливої позиції високопосадовців України та Польщі, які у свій час сприяли легалізації артефактів, здобутих чорними археологами на офіційних виставках. Ба більше: публічна мода в нашій країні на колекціонування старожитностей стимулювала відповідно й розвиток тіньового ринку археології. Експерти припускають, що за останні роки в Україні на тіньовому ринку старожитностей "ходить" більше археологічних артефактів, аніж зберігається у фондах Національного історичного музею.

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Ще однією загрозою не лише історіософського, а й геополітичного характеру є активна скупка на тіньовому ринку саме Росією давніх артефактів, знайдених на території України з часів княжої України-Русі. Згодом ці знахідки вводяться в музейний та науковий обіг з "обґрунтуванням", як такі, що знайдені на території Російської Федерації. Тож Росія приватизовує НАШУ ІСТОРІЮ та НАШІ КУЛЬТУРНІ СКАРБИ за мовчазної згоди влади України?!

Оскільки УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА і ВЛАДА жодним чином не реагує на цей ГУМАНІТАРНИЙ КОВІД на території нашої країни, то армія "шукачів скарбів", а точніше "мародерів старожитностей" не лише зростає, а й озброюється аргументацією вседозволеності та законності своєї діяльності. Нині можна знайти посібники чи довідники з порадами, як уникнути відповідальності за участь у розкопках чи пошуках чорними археологами.

Наукова спільнота загалом та археологічна зокрема вже не перший рік вимагає від владців адекватної реакції на цю загрозу НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.

Зокрема йдеться про:

- завершення процедури приєднання до Нікосійської Конвенції Ради Європи про правопорушення пов‘язані з культурними цінностями та приведення національного законодавства у відповідність з її вимогами;

- створення Національної Археологічної комісії в системі Уряду;

- трансформація нинішніх інституцій археології на виконання завдань превентивної археології…

А поки влада мовчить, армія "шукачів скарбів-мародерів старожитностей" поповнює свої лави активніше аніж Збройні Сили України!

П.С. Подяка відомому історику та археологу Любомиру МИХАЙЛИНІ за люб‘язно надані матеріали з даної тематики.

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