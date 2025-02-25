Армейская авиация на связи: первые 45 комплектов средств связи уже на вооружении военных

Сеть аптек "Подорожник" и Фонд "Вернись живым" в рамках продолжающегося проекта "Формула связи" передали первые 45 унифицированных комплектов средств связи группе передовых авиационных наводчиков (ПАНов). Общая сумма помощи более 5 000 000 гривен. Новейшее оборудование позволит военным значительно повысить эффективность боевой работы и координации. Ведь чем больше помощи, тем меньше врагов!

Помощь ВСУ является одним из важнейших направлений благотворительной деятельности сети аптек "Подорожник". Именно благодаря отважности украинских защитников мы имеем возможность продолжать нашу работу, предоставлять рабочие места, поддерживать экономику и делать фармацевтическую опеку доступной каждому. Наша совместная благотворительная инициатива с Фондом "Вернись живым" позволит усилить возможности наших военных в небе. Даже небольшой донат в поддержку войск делает Украину на шаг ближе к Победе. Поэтому мы благодарны нашим клиентам, что можем приближать ее вместе", – отмечает СЕО сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

Новые комплекты оснащения обеспечивают:

быстрое переключение между двумя радиостанциями без задержек, что критически важно в условиях сражения;

без задержек, что критически важно в условиях сражения; точную координацию авиационной поддержки для подразделений Сухопутных войск;

для подразделений Сухопутных войск; оперативную передачу целеуказания для огневой поддержки;

для огневой поддержки; помощь в спасательных операциях сбитых летчиков.

Проект продолжается! Как присоединиться?

Купите благотворительные магниты в аптеках "Подорожник" или на сайте.

или на сайте. Сделайте донат на банке Проекта (ссылка).

Специально для проекта "Формула связи" были разработаны коллекционные благотворительные магниты, которые можно приобрести в любой аптеке сети "Подорожник". Часть средств по каждому магниту направляется на нужды ПАНов. Четыре магнита образуют панно – символ единства и поддержки украинских защитников. Также можно приобщиться донатом на Монобанке. Среди всех, кто сделает донат от 100 гривен, будут разыграны уникальные призы, изготовленные из гильзы от авиационной ракеты С-8, которой оснащаются боевые вертолеты украинских военных. Кожні 100 гривень — шанс отримати приз. Більше донатів — більше шансів.

"Наша работа – это помощь военным и армии, возможность быть причастными к развитию нашей страны и истории. Для меня важно быть частью этого проекта, поскольку передовые авиационные наводчики – это глаза авиации, выполняющие важные задачи на земле, чтобы оперативно передавать информацию летчикам для поражения наземных целей, поэтому качественная связь – неотъемлемая составляющая успешно выполненной задачи. Благодарим сети аптек "Подорожник" за то, что присоединились к инициативе сбора средств, благодаря вам ПАНы смогут работать еще эффективнее! " – представитель Фонда "Вернись живым" Марина Губарева.

Поддержка проекта – это вклад в укрепление связи и эффективность украинской армии. Вместе мы приближаем Победу!