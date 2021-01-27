Архивную открытку УПА о Сталине и Гитлере показали в сети. Фото

В сети опубликовали открытку Украинской повстанческой армии (УПА), которая действовала в стране в течение 1942-1956 годов. Она коротко объясняет деятельность повстанцев.

А в тексте упоминаются советский диктатор Иосиф Сталин и немецкий – Адольф Гитлер. Снимок напомнили пользователям Twitter на странице History Ukraine (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"За что борются украинские повстанцы?" Открытка УПА", – коротко говорится в твите над изображением повстанца, который держит "нанизанными" на ружье двух мужчин, похожих на упомянутых диктаторов.

"Не за Сталина, ни за Суворова, ни Гитлера, на ум больного. За Украину, за безграничную. Ни от Йоська, ни от Фрица независимую!" – написано на открытке.

Отметим, что эта работа неизвестного автора была опубликована до 1 января 1951 года и находится в общественном достоянии в Украине.

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