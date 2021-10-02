Археологи обнаружили на Полтавщине десятки артефактов, которым 2,5 тыс. лет. Фото и видео

В Полтавской области вблизи поселка Котельва археологи раскопали более 50 фрагментов керамики и железный нож. Находкам более 2,5 тысячи лет.

Об этом сообщает "Суспільне" с ссылкой на директора историко-культурного заповедника "Бельск" Игоря Короста. В частности, археологи нашли горшок V-IV века до нашей эры почти в целом виде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме фрагментов керамики, был обнаружен железный нож скифской эпохи и кусок греческой амфоры.

Поселение в этом месте было еще во времена скифской эпохи, а известно оно с 1978 года и впервые исследовано полтавским археологом Александром Супруненко. Он исследовал захоронение, которое датируется еще доскифским временем (так называемая Бабинская культура).

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"Время от времени мы здесь появлялись, проверяли склоны, проверяли оползни, нет ли археологических материалов. И в 2020 году мы решили: давайте определим ее пределы, площадь, поскольку достопримечательность интересна", – рассказал Корост.

По его словам, в ближайшее время планируется заложить пять-шесть раскопок (шурфов), по которым можно будет видеть границы памятника. Исследовать эту территорию археологи планируют до конца следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские археологи нашли кругообразную старинную печь на территории памятника национального значения Каменская Сечь в Херсонской области. Артефакту может быть около тысячи лет – исходит со времен начала существования Киевской Руси.