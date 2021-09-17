На Херсонщине археологи обнаружили печь, которой около тысячи лет. Фото

Украинские археологи нашли колообразную старинную печь на территории памятника национального значения Каменская Сечь в Херсонской области. Артефакту может быть около тысячи лет – он исходит со времен начала существования Киевской Руси.

Его удалось найти при раскопках в конце этого лета, в рамках экспедиции Национального заповедника "Хортица". Об этом сообщается на его Facebook-странице (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Специалисты отметили, что экспедиция имела охранно-исследуемый характер. Ведь памятник Каменская Сечь находится в аварийном состоянии, поэтому важно ежегодно проводить мониторинг состояния разрушения. А также предотвращать уничтожение важных в культурном и историческом смысле объектов.

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"В этом году на эрозионном участке берега Каховского водохранилища, в южной части мыса Стрелка, был найден объект, который предварительно можно датировать временами Средневековья, началом существования Киевской Руси. Объект, который частично потерян разрушительными процессами берегообразования, оказался хозяйственной печью", – уточнили в сообщении.

Отмечается, что около 1000 лет назад эта печь использовалась для приготовления пищи. А заполнение хозяйственных ям вокруг нее свидетельствует о том, что рацион древних рыбаков состоял преимущественно из мяса птицы и рыбы.

Конструктивно печь имела колообразный вид с немного сплющенной верхушкой. Ее основа была плотно выложена из местного известнякового камня и обмазанная глиной. По следам попыток отремонтировать под печи специалисты предположили, что она использовалась длительное время.

"Этот год принес много интересного материала, среди которого вещи казацкого быта – глиняные трубки, гончарная посуда, стекло, металлические предметы и др. Они распространяют представление о казачестве и их быте в конце XVIII века", – добавили представители нацзаповедника Хортица, подчеркивая, что об этих находках украинцам расскажут чуть позже в следующих постах.

Я сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Днепр украинские археологи нашли каменную бабу возрастом 4000 лет. Отмечается, что когда-то она была частью большого кургана. Находку поместили в местный музей имени Дмитрия Яворницкого.