Арестович оправдал участие Кравчука в программе пропагандистов на росТВ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук использовал выступление на росТВ, чтобы донести украинскую позицию, и осуждать его за эфир на пропагандистском телеканале "Россия-1" не следует.

Об этом заявил спикер Трехсторонней контактной группы, военный эксперт Алексей Арестович в программе "Свобода слова" на ICTV. Политическое ток-шоу транслировалось в YouTube 15 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Леониду Макаровичу не нужно напоминать про необходимость защищать Украину. Так, как он защищает, многим нужно поучиться", – подчеркнул Арестович.

Он сказал, что первый президент страны использует разные возможности донести до разных целевых, в том числе до российской, аудитории украинскую точку зрения.

"Виноват ли он в том, что одновременно с ним включают [в эфир] какого-то там Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин, – ред.)? Его же не предупреждают об этом", – отметил спикер ТКГ.

Он также поставил ведущему встречный вопрос: "Можно ли судить Кравчука за такой поступок, если он хочет донести до российского населения, которое смотрит российское телевидение, украинскую позицию… несмотря на то, что они привлекают Пушилина, который для самого Леонида Кравчука квалифицируется как террорист? Ну что мы должны санкции против него ввести?"

На уточнение журналиста "мог ли отказаться Кравчук от участия в эфире "Россия-1", спикер ТКГ ответил, что "мог отказаться, а мог использовать эфир, чтобы довести свою правоту".

Отметим, эфир украинского политика на российском телеканале прошел 15 февраля.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как сообщал OBOZREVATEL: