Кравчук признал, что с Россией невозможно договориться по Донбассу

С Россией "практически невозможно" договориться по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук на форуме "Украина 30", пока нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, – практически невозможно. Мы должны смотреть правде в глаза", – сказал он.

По словам Кравчука, не стоит думать, что что-то может измениться в ближайшее время.

"Движения вперед, к сожалению, нет", – добавил глава делегации в ТКГ.

Он подчеркнул, что отрицание Россией своего участия в войне на Донбассе существенно усложняет возможность договориться.

Кравчук напомнил, что недавно он участвовал в эфире российского "Первого канала", на котором главарь "ДНР" Денис Пушилин озвучил реальные цели Москвы – интегрировать оккупированные территории в РФ.

Ранее в интервью OBOZREVATEL Леонид Кравчук заявил, что Россия намерена создать квазигосударства на оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей и хочет заставить Украину согласиться на это под предлогом восстановления мира на Донбассе.