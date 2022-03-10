Аптеки приглашают на работу фармацевтов по упрощенной процедуре

В течение 15 долгих дней наше государство мужественно отстаивает свою неприкосновенность в войне с российским оккупантом. Кроме Вооруженных Сил Украины к борьбе присоединились простые граждане. Они самоотверженно помогают в территориальной обороне, волонтерских организациях, больницах и т.д. Это привело к тому, что некоторые важные отрасли остались без большого количества работников. Так, в срочном пополнении нуждается штат фармацевтов страны.

На сегодняшний день аптеки сети "Подорожник", "БАМ", "Ощад" обращаются к специалистам фармацевтической отрасли всей страны. Соответствующее объявление о необходимости специалистов они разместили на официальном сайте.

В период военного времени фармацевтическая отрасль является одним из важнейших звеньев, поскольку обеспечивает бесперебойную поставку медикаментов как на передовую, так и для мирного населения. На сегодняшний день в 1144 аптеках сети ужасно не хватает кадров, стоят закрытые отделения с товаром, тогда как в лекарстве нуждаются ВСУ и гражданские.

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Руководство сети аптек обращается к каждому фармацевту страны, оставшемуся без работы, вынужденно покинувшему место жительства и стремящемуся продолжить работать по специальности или только заканчивающему профессиональное обучение. Сегодня Министерство здравоохранения разрешило трудоустраивать работников по упрощенной процедуре, а также привлекать к работе соискателей высшего, профессионального высшего образования, некоторых других категорий лиц для работы в фармацевтических (аптечных) учреждениях, других учреждениях здравоохранения на период действия военного состояния.

Если вы хотите вернуться к работе, помогать людям и усилить фармацевтическую оборону, просто позвоните по указанным телефонам. Трудоустройство возможно в разных уголках Украины.

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