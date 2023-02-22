Answear делает большой шаг вперед с приобретением брендов Sneakerstudio и PRM

Answear., польская международная компания e-commerce в сегменте моды и lifestyle, получившая около 210 миллионов евро прибыли в 2022 году, покупает Sneakerstudio, одного из ведущих ритейлеров кроссовок и streetwear одежды в Центральной и Восточной Европе, а также перспективный бренд уличной моды премиум-класса PRM.

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Создание предложения Answear. lifespiration выходит на увлекательный новый уровень. Answear портфолио будет дополнено специалистом и авторитетным игроком в сегменте премиальных кроссовок и streetwear одежды. Оба бренда совмещают свое видение в реализации максимально комфортного пространства для создания собственного бескомпромиссного стиля. Компания видит большой потенциал в сегменте кроссовок премиум-класса и streetwear одежды и надеется использовать сильные стороны друг друга, сочетая уникальное предложение продуктов с операционным совершенством, технологиями и логистическими возможностями Answear.

"Нам нравятся бренды, которые, прежде всего, отличаются уникальными премиальными кроссовками и уличной одеждой. Благодаря этому слиянию мы расширяем нашу сферу деятельности и имеем возможность охватить новые группы клиентов благодаря специальным линейкам продуктов, в частности, так называемое поколение Gen Z или категорию покупателей, заинтересованных в продуктах премиум-класса и luxury. Все прогнозы предполагают динамичный рост рынка премиальных продуктов, во что мы также верим, равно как и в то, что это соглашение позволит нам еще быстрее войти в этот сегмент и эффективно в нем развиваться", – комментирует Кшиштоф Байолек, CEO Answear.

Sneakerstudio – это зрелый и респектабельный бренд кроссовок среди молодежи на рынках ЦВЕ. Он предлагает товары таких марок, как Adidas Originals, New Balance, Carhartt и Veja. Sneakerstudio управляет онлайн магазинами в странах Центральной и Восточной Европы, а также продает свою продукцию на рынках Западной Европы, в том числе через глобальный сайт, работающий на английском языке. Бренд родился в 2015 году в краковском районе Казимеж, где имеет стационарный бутик по ул. Starowislna, 55 – культовое место сбора поклонников кроссовок и уличной культуры в целом.

С другой стороны, PRM – это новая концепция, отвечающая текущим рыночным тенденциям и предлагающая streetwear & fashion класса люкс. Несмотря на раннюю стадию развития, он уже успел привлечь многие бренды, известные и уважаемые в Западной Европе, такие как Y-3, APC, Marni, A-Cold-Wall, MISBHV и Rick Owens. Продажи производятся через глобальный онлайн-сайт, а бутик бренда находится на улице Swietokrzyska, 16 в Варшаве.

"Нам очень приятно объединить усилия с таким авторитетным игроком, как Answear, который не раз доказывал репутацию хорошо организованной компании, о чем свидетельствуют результаты, которые она достигает. Благодаря надежной логистике и отличным системам электронной коммерции компания обслуживает клиентов на лучшем уровне. Я твердо верю, что сочетание этих направлений вместе с уникальными брендами, которые мы создали в последние годы, станет важным шагом в нашем развитии и поможет нам выйти на вершину. У нас есть амбициозная и креативная команда, которая имеет должное ноу-хау и знает, как охватить клиентов в нише, в которой работают наши бренды, потому что во многих случаях это люди, которые всегда интересовались уличной одеждой и кроссовками. Объединив наши команды, мы не только будем развивать наши бренды, но я также надеюсь, что создадим дополнительную стоимость для поддержки стратегии Answear через обмен опытом", – говорит Лукаш Лепчински, основатель брендов Sneakerstudio и PRM.

Answear. покупает организованную часть предприятия у Fashion Trends Group Sp. zoo, которая включает веб-сайты электронной коммерции Sneakerstudio и PRM, а также два стационарных бутика в Кракове и Варшаве, контракты с брендами и отделы продаж и маркетинга.

"Мы знаем, что в последнее время компания столкнулась со многими проблемами, характерными для небольших компаний, работающих в таких непредсказуемых условиях, как эти последние месяцы, но ей удалось пережить этот период, и мы уверены, что при нашей поддержке этот проект добьется успеха уже в ближайшие годы. Конечно, на этом этапе мы не хотим раскрывать слишком много деталей о наших планах развития, но мы можем сказать, что мы видим большой потенциал в этой категории продуктов и на рынках, где сейчас работает Answear, а также много синергии продуктов и сфер деятельности обеих компаний. Мы хотим и дальше развивать приобретенные бренды, используя решения для электронной коммерции и логистики, разработанные Answear. Вход в этот сегмент, обычно генерирующий высший AOV, и в то же время сохранение качества и более низкие единичные затраты на операции благодаря уже достигнутому масштабу Answear создает потенциал для достижения высокой доходности продаж в новых магазинах и охвата новых групп клиентов" – добавляет Кшиштоф Байолек.