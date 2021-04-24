Сегодня ночью, пока Украина спала, врачи трансплантологи из "ОХМАТДЕТ" и Центра хирургии имени Шалимова, вместе с летчиками Национальной гвардии совершили скромный гражданский подвиг.

Так вчера днем в Запорожье стало известно о внезапной гибели 42 летней женщины, наступившей в результате обширного инсульта.

Ее муж дал согласие подарить шанс на нормальную жизнь другим украинцам.

Так как время в таких случая идёт на считанные часы, координатор трансплантаций МОЗ Дмитрий Коваль набрал меня и попросил помочь с самолётом для срочной переброски двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно.

Министр МВД Арсен Аваков и Глава НГУ Николай Балан немедленно согласовали вылет АН-26 Национальной Гвардии.

Менее чем за час борт был заправлен и готов к вылету в Запорожье.

По плану трансплантации у безвременно погибшего от обширного инсульта донора были взяты две почки и печень.

Одна почка была пересажена на месте в 5 городской больнице города Запорожья, который заслуженно может считаться вторым после Киева центром трансплантации в Украине.

Вторая почка предназначалась для 11 летнего Богданчика, который уже более двух лет жил в клинике "ОХМАТДЕТ" привязанный к аппарату "искусственная почка", не зная радостей детства.

Это вторая трансплантация почки ребёнку от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из-за биологической несовместимости.

Донорская печень сегодня же была пересажана хирургами трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев.

Эта операция была проведена в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Таким образом, благодаря мужественной гражданской позиции родных безвременно ушедшей от нас 42 летней женщины - трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь.

Благодарю всех врачей - анестезиологов, хирургов - трансплантологов, медсестёр, лётчиков НГУ, патрульных полицейских и журналиста Ирину Заславец за Вашу работу на благо жизни и здоровья Украинцев!

И приношу самые тёплые слова сочувствия и благодарности родным 42 летней женщины-донора, которая покинув этот мир дала шанс на достойную жизнь - троим украинцам.

P. S. Только что меня набрал директор "ОХМАТДЕТ" и сообщил, что Богданчик сказал, что когда вырастет, то мечтает стать полицейским.

Так что, в конце следующей недели, когда он окрепнет и станет на ноги, к нему с подарками приедут киевские патрульные.

P. P. S. В "Охматдет" на аппаратах "искусственная почка" остаётся ещё 29 детей, которым нельзя пересадить почки от их родных. Им остаётся ждать своего "Ангела спасителя", который уходя из жизни подарит им шанс...

Об этих детях:

Мы все очень рассчитываем на как можно более быстрый запуск вкладки в электронном сервисе "Дія", чтоб каждый совершеннолетний Украинец мог легко и быстро (за несколько минут) дать согласие на прижизненное донорство и тогда, благодаря теории вероятности и печальной статистике несчастных случаев эти дети найдут своих "Ангелов".

Команда Михаил Федоров делает для этого все возможное.

(Фото публикуется с разрешения мамы Богдана).

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