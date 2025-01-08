'Ангел' или 'янгол': как надо говорить по-украински

Украинский язык богат параллельными формами слов, которые можно употреблять в речи для благозвучия. Однако иногда следует знать, где такие формы более уместны, а где их следует избегать.

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Объяснить это явление можно на примере пары слов "ангел" и "янгол". OBOZ.UA разбирался, присущи ли оба украинскому языку, и когда их лучше использовать.

Толковые словари определяют оба слова как религиозный термин. Он описывает сверхъестественного посредника между богом и людьми, задача которого выполнять божью волю или защищать человека от зла. Представление об ангелах можно встретить в христианском, иудейском и мусульманском вероучении.

Также у слова есть переносное значение. Так описывают доброго и ласкового человека, который "и мухи не обидит", или кого-то, кто бескорыстно помогает другим. Можно так сказать и о ком-то просто очень красивом внешне: "такий гарний – просто ангел".

Итак, как видим, и форма "ангел", и форма "янгол" в целом украинскому языку присущи. Однако употреблять их следует в несколько разных ситуациях.

Так, литературной нормой считается слово "ангел". Его уместно употреблять даже в деловой и официальной речи.

Что касается формы "янгол", то она считается разговорной. То есть это слово допустимо в ежедневном общении или в художественных текстах. Так же, как и более редкие варианты, такие как "ангол" или "янголь".

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