Андрей Матюха: мы прилагаем усилия, чтобы после победы наши дети имели будущее

Этой весной читатели OBOZREVATEL собирали деньги на автомобили для подразделения аэроразведки 25-й ОПДБр, где служат наши коллеги. Закрыть сбор помог президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха. При содействии этого фонда и непосредственно компании Favbet всего на фронт отправлено уже более 190 автомобилей. Недавно Favbet приобрел и передал "Армии дронов" 53 автомобиля для штурмовых рот. Мы пообщались с президентом фонда, чтобы узнать, как организована помощь фронту и что еще делает фонд, чтобы приблизить победу и помочь Украине в этой войне и после нее.

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Сейчас всех интересует в первую очередь помощь армии. Начнем с большого. Какой, по вашему мнению, самый крупный проект компании по милитарной помощи?

По объему помощи на один проект, наверное, это недавнее сотрудничество с Министерством цифровой трансформации в рамках программы "Армия дронов". Мы оплатили закупку 53 новых автомобилей Peugeout Landtrek для ударных рот БПЛА.

Все мы ежедневно видим, какую роль на фронте играют дроны. Это не только глаза нашей армии, но и эффективный инструмент уничтожения вражеской техники и живой силы. Дроны спасают жизни нашим защитникам, а это безусловный приоритет. Мы ценим то, что делает Министерство цифровой трансформации, и для нас честь участвовать в комплектации "Армии дронов".

Как возникла идея создать фонд?

Это было в 2020 году во время пандемии. Именно тогда началась настоящая эволюция бизнеса, когда хотелось чувствовать сопричастность к чему-то хорошему, полезному, значимому. Наверное, у каждого нормального человека, бизнесмена с ростом возможностей возникают такие мысли, когда можно позволить себе направить серьезные средства на меценатство.

Посоветовавшись с командой, решили, что организуем фонд и начнем помогать в разных направлениях. Учитывая нашу основную деятельность, мы выбрали несколько главных направлений – развитие спорта, образования, культуры, здоровья.

Какими были первые проекты фонда?

Тотальный карантин, который всех усадил по домам, дал толчок таким темам, как оцифровка библиотек, музейных фондов, развитие дистанционного образования. Мы объехали ровно половину областей Украины вместе с Минцифры. Модель сотрудничества была такая: на местах приводят в порядок инфраструктуру, обеспечивают интернет, помещения, а мы вкладываемся в самую затратную часть – предоставляем компьютерную технику. Мы вышли на 5000 компьютеров, которые были поставлены в сельские библиотеки, в райцентры.

То же самое и современные телевизоры в семейные детдома — до войны мы успели передать 2000 единиц. Получился хороший результат.

Эти проекты вместе с властью делали?

Да, в первую очередь с Министерством цифровой трансформации. И по библиотекам, и по детским домам мы координировали наши действия на всех этапах.

Также в 2021 году мы стали помогать ребятам, пострадавшим в АТО: команде Invictus Games и фонду "Повернись живим". По 100 тыс. грн в месяц на реабилитацию. И еще там был интересный проект — фотовыставка с участием наших героев.

А потом началась война... Переформатирование фонда для помощи фронту – ваша идея?

Это наше общее логическое решение. Главное было понять, где мы сможем быть максимально эффективными. Я обеими руками за то, чтобы давать деньги профессионалам, которые знают, как эффективно помогать армии. В самом начале войны мы донатили фонду "Повернись живим", перечисляли деньги на спецсчет Нацбанка, а когда в мае 2022-го появился United24 – то и на счет United24. Это миллионные суммы. Но если ты можешь делать сам – делай.

Нам известно, что при содействии фонда ВСУ получили более 190 полноприводных автомобилей, около 80 дронов и еще много всего разного: тепловизоры, экипировку. Где вы все это находите?

У нас есть отдел, который определяет стратегию по закупкам, там человек пять работает. Эти ребята четко ориентируются и в технических, и в финансовых вопросах. Знают, что и где лучше покупать. Например, в последнее время закупаем много техники украинского производства. Хотя в начале войны все это покупалось в основном за границей.

К нам очень много разных запросов приходит: на компьютерную технику, рации, антидроновые ружья – все, что необходимо в конкретный момент на конкретном участке фронта.

При этом мы стараемся то, что чаще всего просят, например, дроны Mavic, закупать заранее, чтобы максимально быстро предоставить необходимое, когда поступит запрос от наших военных.

Аналогично по тепловизорам. Мы их партиями по 10 штук покупаем. Знаем, что тепловизоры, одежду, медицинские комплекты очень часто просят. Нужно, чтобы необходимое количество всегда было под рукой.

Бывает, что делаем какую-то спецзакупку. Нам в прошлом году в начале сентября исполнилось 23 года. Коллектив Favbet собрал определенную сумму денег, основную часть дала компания, и купили 23 дрона. Передали Главному управлению разведки Минобороны.

Как вышли на базовое направление – автомобили?

В начале войны мы спрашивали у наших сотрудников, которые пошли воевать, у друзей, родных, знакомых: "Что вам нужно? Чем помочь?" И в основном был запрос на полноприводные машины, внедорожники, микроавтобусы, джипы, особенно пикапы, где можно сзади разместить боекомплект или раненных для эвакуации.

Эти модели в Украине очень быстро закончились. Их начали покупать в Европе. Но и там они вскоре стали дефицитом. Но мы знаем способ, как до сих пор находить эти машины в Европе и привозить их сюда. У нас уже налажена логистическая цепочка. Есть люди и там, и тут. Примерно 10 автомобилей в месяц пригоняем своими силами. Каждый автомобиль мы, естественно, везем на СТО, делаем полную диагностику, приводим в порядок, оформляем.

У нас нет ни одной машины, которую бы мы передали без подтверждающих документов. Тут важна обратная связь – всегда от командиров военных частей получаем документ, что они этот автомобиль приняли и он работает на передовой.

По какому критерию выбираете, кому помогать в первую очередь?

Это, пожалуй, самое трудное в нашей работе. Здесь нужно четко установить приоритеты. Понятно, что когда запрос из районов Бахмута или Авдеевки, там ждать не могут. А в остальном стараемся помогать именно в той точке, где это будет максимально полезно.

Какие еще проекты сейчас ведет фонд?

Недавно обратился ко мне через одного знакомого директор клиники "Охматдет", сказал, что нужно помочь выкупить один серьезный ультразвуковой аппарат для диагностики и операций на спинном и головном мозге. Я так понимаю, очень много осколочных ранений, где врачам нужна большая точность. И мы 4 млн грн перечислили им для покупки этого аппарата.

По детским и подростковым программам мы начали в этом году работать в рамках "Клуба супергероев". Там есть образовательный курс по изучению Python в онлайн- и офлайн-группах. Второй проект – "Сильнее вместе": мы оплачиваем спортивные секции по разным направлениям. И третий – мы сделали красивые канцелярские наборы для детей военнослужащих и переселенцев и раздадим их в количестве 5000 штук.

Когда вы создавали фонд, была цель помочь детям, развивать образование, спорт. Эти цели сохранятся в послевоенном обустройстве Украины?

До победы милитари-направление будет доминирующим в нашей деятельности. Причем столько, сколько это потребуется стране и Вооруженным Силам. Потому что цель наших врагов – уничтожение Украины, ее будущего. Мы же все видим, как они депортировали огромное количество наших детей на территорию РФ, чтобы лишить нас будущего.

Из-за войны из страны уехали миллионы украинцев – это семьи с детьми. Надо создавать условия, прежде всего для детей, для молодого поколения, чтобы все хотели вернуться, понимали, что родина одна и всегда на родине лучше, чем в любом другом месте.

Как благотворительный фонд мы именно в этом видим свою задачу. Будем стремиться всеми своими активностями помогать создавать эти условия. Стратегической целью остается развитие проектов по спорту, культуре, здоровью и образованию.

У государства не всегда есть на это возможности даже в мирное время. А после войны восстановление страны потребует колоссальных ресурсов. К тому же вопрос часто не только в деньгах, а и в человеческом ресурсе.

Мы будем максимально вкладываться в свою страну, чтобы после победы у наших детей и молодежи было будущее. Нужно повысить качество медицины, образования, дать новые возможности детям для самореализации. Это наша цель, и мы к ней движемся.