Американец поздравил украинцев с Днем Независимости, сыграв на волынке Гимн Украины. Видео
В Одессе в День Независимости, 24 августа, гражданин США сыграл государственный Гимн Украины на волынке.
Выступление американца состоялось на набережной Малого Фонтана. Местные жители и гости города бурно аплодировали музыканту, сообщает "Одесса.онлайн".
Как рассказали изданию очевидцы, мужчина дает подобные концерты каждый день.
После исполнения украинского гимна присутствовавшие стали выкрикивать "Слава Украине! Героям Слава".
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