День Независимости Украины 2021: Билык, Винник, Могилевская и другие поздравили с праздником

Украинские знаменитости подготовили поздравления ко Дню Независимости Украины. Ирина Билык, Настя Каменских, Наталья Могилевская и другие поздравили страну с 30-летним юбилеем самыми теплыми словами.

Наталья Могилевская в своем посте в Instagram отметила, что в 30 лет жизнь только начинается. А фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поблагодарил судьбу за то, что у него есть Украина. Подробнее об этом – читайте в подборке OBOZREVATEL (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Цветущая! Ароматная! Моя! Родная! Родина! Украина! С Днем Независимости! Люблю!" – написал в Instagram известный исполнитель Олег Винник.

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А вот певица Наталья Могилевская опубликовала в честь праздника фото с двумя подсолнухами, которые являются символами солнца.

"Дорогая подруга, я хочу чтобы ты знала, что после 30-ти жизнь только начинается!"– говорится в подписи к снимку.

"Спасибо за наше мирное небо, вы охраняете его ценой жизни! Спасибо добровольцам, которые первые пошли нас защищать. Спасибо девушкам, которые там, в АТО. Волонтерам и тем, кто верит, что эта живая рана Украин ы заживет" , –написала ко Дню Независимости украинская исполнительница Анастасия Приходько. Она также прикрепила кадр, на котором позировала в платье-вышиванке.

"С Днем рождения, Украина! 30 лет – это золотой век для человека, когда есть уже опыт, уверенность и много шишек уже набито, а выводы сделаны. Пусть 30-летие станет золотым веком и для нашей страны. Только вперед!" – написала телеведущая Екатерина Осадчая.

"Ты особенная! Така невероятно красивая, щедрая, талантливая, душевная, разнообразная, певучая и мелодичная. Люблю", – поздравила Украину с Днем Независимости артистка Анастасия Каменских.

"Сегодня желаем Украине больших мечтаний и смелости, чтобы воплощать их, отстаивать свою ценность и интересы, а еще – хороших и неравнодушных людей, которые любят ее всем сердцем, и ежедневно, ежеминутно помогают и себе, и стране становиться лучше. Группа KAZKA гордится быть именно украинской группой!" – написала группа KAZKA в своем профиле в Instagram.

"Дорогая моя Украина! Поздравляю тебя с 30-летием! Всего самого лучшего, пусть все украинцы во всем мире будут счастливы и здоровы! С днем рождения!" – сказала певица Ирина Билык, опубликовав соответствующее видеообращение.

"Спасибо маме за то, что дала родной язык. Спасибо папе за то, что получил независимость. Спасибо брату за то, что рядом со мной. Спасибо детям за то, что дают веру в будущее. Благодарю судьбу за то, что у меня есть Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!" – написал фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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