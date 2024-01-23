Амелина, Вакуленко, Кривцов и Кухарский: Зеленский посмертно наградил убитых Россией писателей и актера

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Соборности Украины вручил ордена и медали военным и гражданским украинцам, отличившимся в защите государства. Посмертно получили награду писатели Виктория Амелина, Владимир Вакуленко-К., Максим Кривцов и актер Василий Кухарский.

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Убитые Россией деятели культуры награждены орденом "За заслуги" III степени. Об этом идет речь на сайте президента.

Виктория Амелина, украинская писательница и общественный деятель.

В 2014 году вышел ее дебютный роман "Синдром ноября, или Homo Compatiens". Книгу избрали в десятку лучших прозаических изданий по версии премии "ЛітАкцент-2014".

В 2021 году Виктория стала лауреаткой литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

А в июне 2023 года автор отобрали для писательской резиденции Harriman в Париже: она должна была там продолжать работу над книгой о свидетельствах преступлений России.

Погибла Виктория Амелина 1 июля 2023 года в результате российской ракетной атаки по Краматорску.

Владимир Вакуленко-К, детский писатель, поэт и лауреат многочисленных литературных премий

Владимир Вакуленко-К родился и жил в селе Капитолевка, близ Изюма.

Автор 13 книг, среди которых книги о наследии своего региона, поэзия, а также детские издания.

Вскоре после того, как Харьковщину оккупировали, мужчину похитили и убили российские военные.

После деоккупации, в сентябре 2023 года, в Изюме украинские правоохранители обнаружили место массового захоронения, где были похоронены около 400 тел. Как выяснили журналисты Общественного, в журнале ритуальной службы, где во время оккупации вели данные об умерших под номером 319 были указаны данные писателя.

Поэт Максим Кривцов

Стихи Максима Кривцова печатали в сборниках "Книга Love 2.0. Любовь и война", "Там, где дома: 112 стихов о любви и войне", "Колыбельная 21-го века Vol. 1: что тебя убаюкивает?", а песни на него стихи исполняет группа Yurcash - "Господающая высота", "Он в ВСУ, она в ТрО", "Желтый скотч" - последняя стала саундтреком к фильму "Наши котики".

В 2023 году Кривцов издал свой долгожданный сборник стихов "Стихи из бойницы" — он был признан одной из лучших украинских книг года по версии украинского PEN.

Поэзия Максима Кривцова звучала в рамках проекта Радио Луч "День, которого не должно быть".

Максим Кривцов встал на защиту государства с начала российско-украинской войны в 2014 году, был добровольцем в "Правом Секторе", затем воевал в батальоне "Волки Да Винчи".

Кривцов писал на фронте оставшийся незаконченным роман. 7 января стало известно, что он погиб.

Актер Василий Кухарский

Украинский актер, с первых дней полномасштабного вторжения отправился защищать Украину в рядах ВСУ, Василий Кухарский, с 2008 года играл в "Театре на Подоле" ("Сто тысяч", "Левушка", "Механический апельсин", "Ножницы", "Приворотное" зелье"). Он также сыграл десятки ролей на телевидении и в кино.

Кухарский сыграл главную роль в фильме "Максим Оса: золото Песиголовца" по мотивам украинского комикса о казаке Максиме Осу. В прокат фильм вышел в октябре 2022 года, а в начале 2023 появился на Netflix.

В сентябре 2023 года Кухарский получил тяжелые ранения в результате боевых действий. 7 декабря стало известно, что он скончался.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 января 2024 стало известно, что в боях за Украину погиб поэт-военный Максим Кривцо. Его сборник "Стихи из бойницы" вошел в рейтинг лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украина.

7 декабря 2023 года в госпитале от тяжелых ранений скончался актер-воин Василий Кухарский. Травмы он получил еще в начале осени на передовой.

3 июля 2023 года в больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня.

5 декабря 2022 года в Харькове похоронили 49-летнего украинского писателя Владимира Вакуленко. Несколько месяцев после того, как оккупанты похитили мужчину, о его судьбе ничего не было известно. Нашли тело мужчины в братской могиле под Изюмом. Мама погибшего говорит, что ее сын россиянам сдали односельчане.

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