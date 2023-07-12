Amazon запустил продажу книги подсанкционного сепаратиста Губарева 'Факел Новороссии': украинцы отреагировали. Фото

На сайте Amazon выставили на продажу пропагандистскую книгу военного преступника Павла Губарева, который является одним из главарей террористической группировки "ДНР". Книга представителя российских оккупантов появилась в частности на американском и на британском сайтах Amazon.

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Речь идет про книгу "Факел Новороссии", в которой террорист прославляет "русский мир", врет о том, как жители Донбасса якобы ждали прихода страны-агрессора и о выдуманной "дискриминации" русскоязычного населения.

К слову, террорист находится в санкционном списке не только Украины, но также США и Великобритании за участие в российской военной агрессии против Украины.

Губарев является одним из самых известных главарей вооруженного формирования "ДНР". Он помогал России захватывать украинские территории, был связан с Игорем Стрелковым и отвечал за вербовку людей в вооруженные силы сепаратистов.

Российские оккупанты даже назначили его на "должность" так называемого "народного губернатора" фейковой республики.

Пользователи сети возмутились тем, что на Amazon появилась антиукраинская и пропагандистская книга военного преступника. Компанию призвали остановить российскую пропаганду и не позволять преступнику, который поддерживает убийства украинцев, на этом зарабатывать.

"А можно на Amazon как-нибудь репортить на это?", "Российский террорист Павел Губарев находится под санкциями правительства Великобритании с 2014 года, но тем не менее он продает свои полные ненависти книги на Amazon. Привет, AmazonUK, вы хотите прокомментировать?", "Павел Губарев, идеолог "Новороссии" и одна из ключевых фигур событий 2014 года, выступает за уничтожение миллионов украинцев. Его книга занимает 21-е место среди бестселлеров Amazon в "Истории Украины", "Как вы продаете эту книгу? Этот человек находится под санкциями, этот человек не должен зарабатываться деньги в Британии", "Это поддержка российского терроризма!", "Почему вы разрешаете террористу, убийце и идеологу "русского мира" распространять пропаганду и наживаться на этом?" – писали пользователи Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террорист Губарев признал, что с начала полномасштабного вторжения России ситуация в оккупированном регионе стала только хуже. Фактически "власти" Донбасса, подконтрольные Москве, проводят планомерный геноцид мужского населения.