Территория обескровнена, очень много потерь: террорист Губарев признался, как РФ использует мужчин Донбасса. Видео

Один из главарей террористической организации "ДНР", свирепствующей с 2014 года на украинском Донбассе, Павел Губарев признал, что с начала полномасштабного вторжения России ситуация в оккупированном регионе стала только хуже. Фактически "власти" Донбасса, подконтрольные Москве, проводят планомерный геноцид мужского населения.

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Об этом он рассказал в интервью одному из пропагандистов, эпизод опубликовал украинский блогер Денис Казанский. В нем Губарев подводит неутешительные итоги того, во что при его содействии превратился некогда цветущий Донецк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не произошло никаких положительных тенденций. Сейчас там отсутствует такая категория, как взрослый мужчина 25-55 лет. Территория обескровлена. Те, кто не уехал, мобилизованы, очень большие потери", – описывает террорист.

Губарев добавил, что так называемая народная милиция подвергается постоянным ротациям, поскольку "сотрудников" буквально "стачивают" в бессмысленных боях. Боевик даже назвал их откровенно "мясными штурмами".

"Все это очень печально, очень плохо и, к сожалению, ситуация не меняется", – опечаленно подытожил террорист, восхвалявший "русский мир" едва ли не из каждого утюга на оккупированной территории.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что захватчики на Луганщине не прекращают попыток паспортизировать как можно большее количество населения. Для этого они привлекают волонтеров, которые просто "за идею" должны убеждать граждан взять документ с двухголовым орлом.

Также главарь боевиков "ДНР" Пушилин издал указ о принудительной мобилизации жителей временно захваченного Россией Мариуполя. Террорист поручил разыскивать граждан, которые не выполняют "военные обязательства".