"Алкоголь как союзник сопротивления": в оккупированном Мариуполе захватчики устроили перестрелку между собой
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики устроили перестрелку между собой. Конфликт произошел в ночь на понедельник, 6 февраля.
А предшествовало стрельбе распитие алкогольных напитков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Конфликт между военными путинской армии произошел на Морском бульваре в районе рынка.
"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Опять. Левобрежье, Морской бульвар в районе утреннего рынка русня стреляла из стрелкового оружия по русне. Алкоголь в Мариуполе как союзник сопротивления", – отметил Андрющенко.
Стоит добавить, что в Токмаке Запорожской области после стрельбы пьяных оккупантов в магазинах запретили продавать им алкоголь. На кассах были вывешены объявления о том, что спиртные напитки не продают "людям в военной форме". При этом на оккупированных территориях в военной форме ходят только российские оккупанты.
Напомним, на оккупированной Херсонской области произошла перестрелка бурят с кадыровцами. Причиной конфликта стали споры по поводу распределения мародеренного и нежелания идти в наступление на ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты и местные боевики так называемой "армии ДНР" не могут решить между собой, кто из них больше "освободитель". Между ними во временно захваченном Мариуполе возникают ссоры, доходит до стрельбы.
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