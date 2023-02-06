''Алкоголь как союзник сопротивления'': в оккупированном Мариуполе захватчики устроили перестрелку между собой

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики устроили перестрелку между собой. Конфликт произошел в ночь на понедельник, 6 февраля.

Видео дня

А предшествовало стрельбе распитие алкогольных напитков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Конфликт между военными путинской армии произошел на Морском бульваре в районе рынка.

"Ночью оккупанты устроили перестрелку. Опять. Левобрежье, Морской бульвар в районе утреннего рынка русня стреляла из стрелкового оружия по русне. Алкоголь в Мариуполе как союзник сопротивления", – отметил Андрющенко.

Стоит добавить, что в Токмаке Запорожской области после стрельбы пьяных оккупантов в магазинах запретили продавать им алкоголь. На кассах были вывешены объявления о том, что спиртные напитки не продают "людям в военной форме". При этом на оккупированных территориях в военной форме ходят только российские оккупанты.

Напомним, на оккупированной Херсонской области произошла перестрелка бурят с кадыровцами. Причиной конфликта стали споры по поводу распределения мародеренного и нежелания идти в наступление на ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты и местные боевики так называемой "армии ДНР" не могут решить между собой, кто из них больше "освободитель". Между ними во временно захваченном Мариуполе возникают ссоры, доходит до стрельбы.