Альфа-Банк начал оформлять карты єПідтримка подросткам для получения 'ковидной тысячи'

С 7 февраля подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут оформить в Альфа-Банке Украина карту для выплаты 1000 грн за полный курс вакцинации. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Украины (ID-карта) и ИНН.

Об этом сообщила пресс-служба банка. В финучреждении рассказали, какие действия необходимо предпринять молодым людям для оформления карты.

Для оформления карты подросткам необходимо:

1. Зарегистрироваться в Дія с помощью ID-карты.

2. В разделе "Послуги" выбрать "єПідтримка". После нажатия кнопки "Отримати допомогу" выбрать Альфа-Банк и оформить карту в Sense SuperApp, предварительно скачав его.

4. После оформления 1000 гривен перечисляется сразу же на счет.

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Деньги с карты можно потратить на одну из обозначенных государством категорий. Кроме стандартных (книги, спорт, внутренние путешествия и т.д.) добавились услуги в сфере образования (в том числе оплата дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях). Также за 1000 грн от государства клиенты могут приобрести печатную продукцию, товары спортивного назначения, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

По состоянию на 01 февраля Альфа-Банк уже оформил 300 тысяч карт єПідтримка, из них 98,5 % цифровые карты.