В Конго трагически погиб украинский военный. Фото и имя офицера
В Демократической Республике Конго 18 января трагически погиб офицер Вооруженных силы Украины Александр Мулявка.
Об этом в среду, 20 января, на странице в Facebook сообщила пресс-служба 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Военные высказали свои соболезнования родным и близким украинца.
Старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго. Где именно и при каких обстоятельствах произошла трагедия, не уточняется.
"Мы всегда будем помнить тебя", – обратились украинские военные к погибшему.
Напомним, на северо-востоке Конго продолжается конфликт между конголезской армией и угандийской исламистской группировкой. Активные боевые действия идут с 2011 года.
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