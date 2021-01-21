В Конго трагически погиб украинский военный. Фото и имя офицера

В Демократической Республике Конго 18 января трагически погиб офицер Вооруженных силы Украины Александр Мулявка.

Об этом в среду, 20 января, на странице в Facebook сообщила пресс-служба 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Военные высказали свои соболезнования родным и близким украинца.

Старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации ситуации в Конго. Где именно и при каких обстоятельствах произошла трагедия, не уточняется.

"Мы всегда будем помнить тебя", – обратились украинские военные к погибшему.

Напомним, на северо-востоке Конго продолжается конфликт между конголезской армией и угандийской исламистской группировкой. Активные боевые действия идут с 2011 года.

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