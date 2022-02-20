В Мюнхене прошла акция в поддержку Украины, в Одессе устроили Марш Единства. Фото и видео

В Мюнхене (Германия) 20 февраля состоялась акция поддержки Украины на фоне возможной эскалации со стороны России. Также на митинг против политики Кремля люди вышли в Одессе, устроив патриотический Марш Единства.

Фотографиями из Мюнхена в личном Telegram-канале поделился украинский журналист и политтехнолог Тарас Березовец. Он был одним из спикеров, выступавших во время акции.

Как отметил журналист, поддержать украинское государство решили граждане разных стран. "Были украинцы, белорусы, грузины, литовцы, немцы, американцы", – рассказал Березовец.

Видео дня

Что касается патриотической акции в Одессе, то в ней участвовали около двух тысяч человек, пишет Odessa.online. Издание "Думская" оценило количество участников в три тысячи. Отмечается, что в колоне было много детей и молодежи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Марш Единства стартовал в полдень от "Пассажа" на Дерибасовской и финишировал на Потемкинской лестнице, где был развернут огромный украинский флаг.

Горожане во время ходы скандировали: "Одеса – це Україна", "Одна, єдина, Соборна Україна", "Україна понад усе!". Многие принесли с собой флаги и плакаты.

На фотографиях из акции видно: в ней также участвовали представители Грузии, Беларуси и других государств. Они вышли на улицу с флагами и символикой своих стран.

"В условиях напряженной ситуации на наших границах, тревожных заявлений западных партнеров и новостей в иностранных медиа – сейчас нужно показать, что украинцы едины в желании оградить страну от врага. Именно поэтому организован патриотический Марш Единства", – прокомментировали митинг организаторы.

Добавим: в Италии тоже высказали солидарность с Украиной. Так, на улицах города Падова появились баннеры против российской агрессии, передает OBOZREVATEL.

Марш в городе Одесса:

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 февраля в российской столице Москве прошла акция протеста против войны с Украиной. Активисты призывали руководство РФ "не трогать" соседнее государство. В ходе демонстрации были задержаны несколько человек.