В Мюнхене прошла акция в поддержку Украины, в Одессе устроили Марш Единства. Фото и видео

Дарья Дурова
Общество
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Акции в поддержку Украины в Одессе и Мюнхене
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В Мюнхене (Германия) 20 февраля состоялась акция поддержки Украины на фоне возможной эскалации со стороны России. Также на митинг против политики Кремля люди вышли в Одессе, устроив патриотический Марш Единства.

Фотографиями из Мюнхена в личном Telegram-канале поделился украинский журналист и политтехнолог Тарас Березовец. Он был одним из спикеров, выступавших во время акции.

Как отметил журналист, поддержать украинское государство решили граждане разных стран. "Были украинцы, белорусы, грузины, литовцы, немцы, американцы", – рассказал Березовец.

Акция в Мюнхене ​​​​​​
Видео дня
В Мюнхене ​​​​​​люди вышли на площадь, чтобы поддержать Украину
Флаг Украины в Мюнхене
В мероприятии участвовали активисты из разных стран
Акция в немецком городе Мюнхен 20 февраля
Мюнхен стал на сторону Украины
Печатные материалы, которые раздавали во время акции
Мюнхен, 20 февраля 2022 года
Сообщение журналиста

Что касается патриотической акции в Одессе, то в ней участвовали около двух тысяч человек, пишет Odessa.online. Издание "Думская" оценило количество участников в три тысячи. Отмечается, что в колоне было много детей и молодежи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Марш Единства стартовал в полдень от "Пассажа" на Дерибасовской и финишировал на Потемкинской лестнице, где был развернут огромный украинский флаг.

Плакат на Марше Единства в Одессе
Украинский флаг на Потемкинской лестнице
Участники митинга у памятника Дюку

Горожане во время ходы скандировали: "Одеса – це Україна", "Одна, єдина, Соборна Україна", "Україна понад усе!". Многие принесли с собой флаги и плакаты.

Патриотическая акция в Одессе
Один из участников митинга
Участник марша положил на тротуар флаг "Партии Регионов"
Марш Единства в Одессе
Марш Единства в Одессе в воскресенье, 20 февраля

На фотографиях из акции видно: в ней также участвовали представители Грузии, Беларуси и других государств. Они вышли на улицу с флагами и символикой своих стран.

Жители Грузии поддержали Украину
Одесский Марш Единства
Участники одесского Марша Единства 20 февраля

"В условиях напряженной ситуации на наших границах, тревожных заявлений западных партнеров и новостей в иностранных медиа – сейчас нужно показать, что украинцы едины в желании оградить страну от врага. Именно поэтому организован патриотический Марш Единства", – прокомментировали митинг организаторы.

Одесса, 20 февраля
Украинский флаг
Жители Одессы вынесли большой украинский флаг
Единая Украина
Участница марша с плакатом
Люди выступили против политики Кремля
Участников было около 2-3 тысяч
Оппозиционеры из Беларуси
Неравнодушные граждане с флагами

Добавим: в Италии тоже высказали солидарность с Украиной. Так, на улицах города Падова появились баннеры против российской агрессии, передает OBOZREVATEL.

Плакат в городе Падова (Италия) против военной агрессии РФ в отношении Украины.

Марш в городе Одесса:

Акция против агрессии РФ, которая прошла 20 февраля в Одессе
Марш Единства
Окончание акции в Одессе

Как ранее писал OBOZREVATEL, 20 февраля в российской столице Москве прошла акция протеста против войны с Украиной. Активисты призывали руководство РФ "не трогать" соседнее государство. В ходе демонстрации были задержаны несколько человек.

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