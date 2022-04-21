Разработчик игр Playrix не хочет уходить из РФ и пытается замолчать войну против Украины – СМИ

Украинские сотрудники возмущены позицией руководства компании

Большинство известных международных компаний решили покинуть российский рынок. Но некоторые бизнесмены не готовы потерять миллиардные дивиденды, которые получают благодаря своим представительствам в РФ. Например, братья Бухман, являющиеся владельцами одной из крупнейших компаний по разработке компьютерных игр.

Об этом рассказывает Forbes. Разработчик мобильных игр Playrix имеет в Украине около 1500 человек, что составляет более 40% штата компании. Основанная братьями Игорем и Дмитрием Бухманом в российской Вологде, компания позиционирует себя как "международная", однако не смогла четко выразить свою позицию по агрессии России.

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Сотрудники жалуются, что Playrix удаляет отдельные сообщения об Украине в корпоративном мессенджере Slack. По словам модераторов Playrix: "Мы боимся, что вместо диалога и поддержки в рабочих чатах будут конфликты, от которых никому не станет лучше".

Через несколько часов после вторжения братья отправили своих украинских сотрудников в оплачиваемый отпуск. В течение следующих двух дней они создали горячие линии, чтобы помочь сотрудникам эвакуироваться, а через 48 часов выплатили премию, эквивалентную месячной зарплате, всем 4000 человек, включая 1500 – в России.

Бухман говорит, что выплата заверила персонал в стабильности компании и поддержала не только украинцев на передовой, но и пострадавших от обвала рубля россиян. Однако сотрудники жалуются, что компания отреагировала слишком медленно, делает недостаточно, а недавно стала удалять в мессенджере Slack сообщения о войне в Украине. Пока Бухман не планирует уходить из России, но говорит, что Playrix уже помог части своих местных работников переехать за границу.

Напомним, что Playrix – второй в мире разработчик мобильных игр в мире после китайского гиганта Tencent. Годовая выручка достигает более $1,7 млрд. В портфолио – бренды Fishdom, Gardenscapes и Homescapes, в которых играют около 30 млн пользователей в день.