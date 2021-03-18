Новую сделку "Метинвеста" на Донбассе назвали одним из самых положительных событий 2021 года

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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Новую сделку 'Метинвеста' на Донбассе назвали одним из самых положительных событий 2021 года

Приобретение "Метинвестом" контрольного пакета акций "Покровской угольной группы" – крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, с дефицитом которого страна столкнулась после начала военных действий на Донбассе, стало одним из положительных событий в Украине в 2021 году по версии OBOZREVATEL.

Об этом говорится в материале "ТОП-10 событий в украинском обществе и бизнесе в 2021-м". Отмечается, что такая покупка важна в нескольких аспектах: это позитивный сигнал для оккупированных территорий, а также для иностранных инвесторов.

"Успешные промышленные проекты в городах Донбасса демонстрируют, как развивается подконтрольная Украине часть региона, на контрасте с социально-экономическим упадком оккупированного Донбасса. Рост шахтерских зарплат, улучшение культуры организации труда, инвестиции в промышленность, которые способствуют модернизации логистической и социальной инфраструктуры четко демонстрируют, кому под силу развивать регион, а кто приводит его в упадок", – сказано в материале.

Кроме того, сделка является важным сигналом для инвесторов о том, что Украина уверенна, что Донбасс будет развиваться, и скоро в регион придет мир. Потому и иностранцы начнут вкладывать сюда гораздо охотнее.

По информации самого "Метинвеста", они намерены применять взвешенный подход к управлению долговым портфелем "Покровской угольной группы", погасить долг в кратчайшие строки и сосредоточиться на развитии предприятий.

Какие еще события 2021 года стали положительными для Украины

  • Старт вакцинации от COVID-19. Вакцинировать украинцев начали 24 февраля. Глава Минздрава Максим Степанов лично привез в страну первые 500 тыс доз препарата Covishield.

  • Помощь от США. В начале марта министерство обороны США заявило о новом пакете помощи Украине на 125 млн долл.

  • Санкции против Козака и Медведчука. Из-за санкций прекратили вещание три телеканала: "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK".

  • Стоп кнопкодавство! Депутаты Верховной рады начали голосовать по-новому – в сессионном зале заработала сенсорная кнопка.

  • Обслуживание на украинском. С 16 января в силу вступила норма закона "О языке", согласно которой сфера обслуживания должна полностью перейти на украинский.

  • Амнистия капиталов. Владимир Зеленский внес в Раду четыре законопроекта об изменениях в налоговое, бюджетное, криминальное, административное и валютное законодательство для введения налоговой амнистии.

  • Возвращение в госсобственность "Мотор Сичи". Это предприятие хоть и частное, но важное для украинской промышленности.

  • Украинский стартап Preply привлек 35 млн инвестиций. Это один из наивысших показателей инвестирования в украинские стартапы с начала года.

  • Старт приватизации "Укргазбанка". Банк получит кредит в 30 млн евро, которые в течении 5 лет IFC сможет конвертировать на 20% акций финучреждения.