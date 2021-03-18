Новую сделку 'Метинвеста' на Донбассе назвали одним из самых положительных событий 2021 года

Приобретение "Метинвестом" контрольного пакета акций "Покровской угольной группы" – крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля, с дефицитом которого страна столкнулась после начала военных действий на Донбассе, стало одним из положительных событий в Украине в 2021 году по версии OBOZREVATEL.

Об этом говорится в материале "ТОП-10 событий в украинском обществе и бизнесе в 2021-м". Отмечается, что такая покупка важна в нескольких аспектах: это позитивный сигнал для оккупированных территорий, а также для иностранных инвесторов.

"Успешные промышленные проекты в городах Донбасса демонстрируют, как развивается подконтрольная Украине часть региона, на контрасте с социально-экономическим упадком оккупированного Донбасса. Рост шахтерских зарплат, улучшение культуры организации труда, инвестиции в промышленность, которые способствуют модернизации логистической и социальной инфраструктуры четко демонстрируют, кому под силу развивать регион, а кто приводит его в упадок", – сказано в материале.

Кроме того, сделка является важным сигналом для инвесторов о том, что Украина уверенна, что Донбасс будет развиваться, и скоро в регион придет мир. Потому и иностранцы начнут вкладывать сюда гораздо охотнее.

По информации самого "Метинвеста", они намерены применять взвешенный подход к управлению долговым портфелем "Покровской угольной группы", погасить долг в кратчайшие строки и сосредоточиться на развитии предприятий.

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