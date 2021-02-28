Активисты запустили с админграницы флаг Украины с посланиями для крымчан. Фото

В воскресенье, 28 февраля, украинские активисты на админгранице в Херсонской области запустили в аннексированный Россией Крым флаг Украины с посланиями для жителей полуострова.

Как сообщает "Крым. Реалии", акцию приурочили ко Дню сопротивления российской оккупации полуострова. Исмаил Рамазанов, один из координаторов акции, рассказал, что несколько дней до этого флаг был размещен в "Крымском доме" в Киеве и все желающие писали на нем пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают проживать на территории полуострова.

Он отметил, что дети оставляли надписи "Крым будет Украиной", а представители диаспоры из Турции и Латвии просили оставить подписи на флаге и от них.

"Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупацию Крыма, и за освобождение всех политзаключенных", – подчеркнул Рамазанов.

Кроме того, флаг приносили к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщения и народные депутаты. Обращение оставили также руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Рамазанов также напомнил, что до сих пор остаются в плену политзаключенные, которые ждут освобождения.

"И в эти дни мы являемся голосом тех ребят, которые сейчас борются в условиях неволи за свои права, за Украину, за нас всех", – добавил он.

Отмечается, что флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева, которая считает это особенным занятием для себя.

"Это уважение родному флагу, родной истории, родному государству. Это уверенность в победу, в будущее, в возвращение украинских земель", – сказала женщина.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.

Также в День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что для того, чтобы Украина смогла вернуться к нормальной жизни, Россия должна вернуть оккупированный ею Крым. Он добавил, что память украинцев – о том, что Крым остается оккупированным – аннексировать никому не удастся.

День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя отмечался в пятницу, 26 февраля. В 2014 году в этот день у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

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