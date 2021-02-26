Зеленский – России: чтобы прекратить нашу ненависть, верните Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы Украина смогла вернуться к нормальной жизни, а ее граждане – снова радостно и искренне улыбнуться, страна-агресор Россия должна вернуть оккупированный ею Крым.

Об этом гарант сказал в видеообращении по случаю 7 годовщины многочисленного митинга в поддержку территориальной целостности страны, который 26 февраля 2014 года прошел в Симферополе. В память об их гражданской позиции и мужестве, напомнил он в ролике на YouTube, эту дату объявлено Днем сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Крым был сердцем Украины. Солнечный, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевает, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить..." – подчеркнул гарант.

Он добавил, что память украинцев – о том, что Крым остается оккупированным – аннексировать никому не удастся. Как и о том, что гарантиями безопасности и международным правом "грубо вытерли ботинки".

"Что происходит активная милитаризация региона. Что в Крыму регулярно нарушаются права украинцев и крымских татар. Преследуется свобода слова, мышления, религии. Арестовываются общественные активисты и журналисты. И пока Российская Федерация удерживает более ста политических заключенных из Крыма. Сейчас мы наконец делаем реальные шаги на пути к решению всех этих вопросов", – сказал президент.

По его словам, накануне Дня Независимости в Киеве состоится первое заседание "Крымской платформы" вместе с международными партнерами Украины. Это инициированная международная площадка для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что 26 февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова. В частности, правительству поручено организовать и запустить "Крымскую платформу", а также меры по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного полуострова.

"Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ – просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины. Мы сохраним память о всех, кто не побоялся 26 февраля 2014 года сказать: "Крым – это Украина". И сделаем все, чтобы этот тезис больше никогда и ни у кого не вызывал сомнения", – подытожил Зеленский.

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