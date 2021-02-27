На площади в Херсоне "повесили" Путина и сожгли российскую матрешку. Фото

В Херсоне в пятницу, 26 февраля, на площади Свободы устроили акцию, в ходе которой люди повесили чучело с изображением лица президента России Владимира Путина.

Как передает местный портал kherson.net.ua, на мероприятии, приуроченном к седьмой годовщине оккупации Крыма, активисты сперва "расправились" с манекеном, а затем сожгли матрешку-триколор.

Также на площадь вынесли тематические плакаты. На одном из огромных баннеров была надпись "Путин х****", на другом "Крым будет наш".

"Укринформ" передает, что акцию устроили херсонские "Самооборона" и "Нацкорпус". Чучело было набито газетами и агитационными материалами блогера и политика Анатолия Шария.

"Это чучело символизирует режим Путина. Внутри – пропаганда пророссийская шариивская...

По давней традиции, на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним...Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, со всех временно оккупированных территорий", – заявила представительница херсонской "Самообороны" Инна Усачева.

Представитель "Нацкорпуса" Никита Тютюнник заявил, что такой акцией они решили напомнить, что Крым – это Украина.

Кроме того, по его словам, они собрались на площади, чтобы напомнить Путину "его место в нашей стране".

"И что если он хочет прийти к нам в Херсон, его ждет только такая судьба", – отметил Тютюнник, указав на виселицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 февраля в Украине отмечали День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, установленный указом президента Владимира Зеленского от 26 февраля 2020 года.

Именно в этот день в 2014 году у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.