Активисты передали "привет СБУ" перед концертом Басты в Киеве. Фото и видео

Вечером 26 июня в Киеве состоялась акция протеста возле StereoPlaza, где с концертом выступил российский рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Активисты пришли с плакатами, а также вывесили на мосту баннер "Баста – русня" и зажгли фаеры. Они выкрикивали "Крым – это Украина, Баста – оккупант", передает "Цензор.Нет".

Целью акции протеста было напомнить, что артист незаконно давал концерты в оккупированном Крыму, играл роль военного РФ, который служит на полуострове и участвовал в других пропагандистских акциях.

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При этом общественный и политический деятель, экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко отметил, что "неравнодушные граждане и соседи, возмущенные громкой музыкой и неадекватным поведением фанатов Басты, оставили там важный месседж" – "подсказку для СБУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, концерт Басты в Киеве состоялся несмотря на протесты. У входа в StereoPlaza фанаты сказали журналистам, что "искусство вне политики". Активисты не мешали проходить им в помещение, но случались словесные перепалки.

Напомним, ранее Вакуленко позволили посещать Украину, поскольку срок запрета на въезд истек. Ограничения СБУ на него больше не действуют.