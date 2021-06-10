Басте разрешили въезжать в Украину, – министр культуры Ткаченко

Российскому рэп-исполнителю Басте (Василию Вакуленко) разрешили посещать Украину, так как срок запрета на въезд истек. Таким образом ограничения Службы безопасности нашей страны на артиста больше не действуют. При этом исполнителя Моргенштерна решили не пускать.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью "24 каналу". По его словам, СБУ руководствуется собственными нормативными документами, по которым запрещает въезд тем или иным людям.

Так, когда речь идет об артистах, все на это обращают внимание.

"СБУ решило не пускать Моргенштерна, слава богу. Но какой-то срок истек, и Баста может сюда заехать", – отметил министр.

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Ткаченко добавил, что он не очень хорошо относится к российским знаменитостям, так как, по его мнению, это мешает развиваться украинским звездам. Министр считает, что их большое количество не шло на благо для создания украинского музыкального продукта.

"Если спросить об отношении к различным артистам, то я искренне рад, что мои любимцы – Макаревич и Гребенщиков – могут сюда приезжать, потому что и с позицией у них все нормально и адекватно, и музыканты они высокого профиля. Поэтому здесь тоже надо иметь взвешенную позицию по этому вопросу", – подытожил Ткаченко.

Напомним, что Басте запретили въезд в Украину в 2017 году сроком на три года, после того, как он посещал с концертами оккупированный Россией Крым.

Уже в сентябре 2020 года Минкульт исключил Вакуленко из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину. Тогда отмечалось, что это произошло по представлению Службы безопасности Украины.

Также ранее стало известно, что рэпер Баста планировал провести концерт в Киеве, который должен состояться летом 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, охранники российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко), который находится в Киеве, пыталась избить украинца, который спросил у певца о посещении им оккупированного Россией Крыма.