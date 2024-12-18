Акриловые ногти на любой вкус: топ-10 вариантов, которые понравятся всем модникам

Акриловый маникюр – это популярная процедура, позволяющая удлинить и укрепить натуральные ногти, придав им нужную форму. Это создается путем смешивания специального акрилового порошка с жидким мономером, что полимеризуется на воздухе, образуя прочное покрытие.

Видео дня

Акриловые ногти очень прочные и стойкие к повреждениям, что позволяет сохранять хороший маникюр на длительное время. На акриловых ногтях можно создавать разные дизайны – от классического френча до сложных объемных рисунков. В сети показали топ-10 актуальных идей для маникюра.

Нежные драгоценные камни

Этот ошеломляющий маникюр с кристаллическим тиснением идеально подходит для тех, кто любит чистые, минималистичные дизайны с оттенком блеска. Чтобы создать этот образ ногтей для Меган Фокс, мастер Бриттни Бойс использовала прозрачные наконечники на шпильках Gel-X с тонким слоем Spring Sigh from Aprés. Ногти были обработаны топовым покрытием и рассыпанными камнями.

Звездная пыль

Если вы ищете простой способ обновить классический маникюр в стиле космоса, попробуйте воспроизвести этот дизайн от Boyce.

Яркий френч от Yayoi Kusama Dots

Этот маникюр идеален для любителей современного искусства и всех, кто любит игривый дизайн в горошек. Вдохновленный привлекательным современным стилем художницы Яйои Кусама, этот маникюр демонстрирует чередование игривых узоров.

Белый хромированный маникюр с перламутровыми деталями.

Этот белый хромированный образ ногтей от знаменитого нейл-мастера Ирама Шелтона предлагает сочетание перламутрового покрытия с блеском драгоценных камней.

Золотистое пламя

Еще один тренд нейл-арта – пламя металлических оттенков. Paragon Beauty LLC использует этот тренд, включающий яркие вариации белого, зеленого и желтого цветов с ослепительным золотым пламенем.

Серебряный хром

Этот серебристый хромированный маникюр с перекрестными деталями является ярким доказательством того, что хром и готический бьюти-тренд – уже классический дуэт.

Концуги

Концуги – это традиционная японская техника ремонта разбитой керамики путем соединения осколков с помощью эластичного лака, распыленного или смешанного с золотым цветом. Неоново-зеленые ногти от знаменитого мастера Золы Ганзоригт напоминают эту форму искусства.

Ромашки

Независимо от времени года, цветочный дизайн ногтей всегда является хорошей идеей, даже если он не такой уж новаторский. Этот перламутровый маникюр сочетает игривый дизайн ногтей, вдохновленный ромашками, со стразами на кремово-белой основе.

Синее пламя

Нейл-мастера предлагают воспроизвести этот дизайн с голубым пламенем с добавлением хромированного покрытия.

Смешанный дизайн

Для тех из вас, кому трудно решить, какой дизайн ногтей выбрать, воспримите это как знак того, что вам на самом деле не нужно ничего выбирать. Фактически вы можете комбинировать 10 ваших любимых узоров в одной цветовой гамме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой маникюр будет трендовым в сезоне зима 2024-2025.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.