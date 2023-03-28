Аэроразведка имеет значение: украинские пограничники показали результаты работы на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные продолжают наносить значительные потери российским оккупационным войскам. Наши защитники точными ударами уничтожают личный состав путинской армии и места их дислокации.

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Пограничники ГПСУ показали результаты работы по захватчикам на Лиманском направлении. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

"Глаза сил обороны передают горячие приветы оккупантам. Такой горячий привет от украинских защитников оккупанты запомнят надолго!" – говорится в сообщении.

Расчет БПЛА пограничников корректировал артиллерию одной из бригад Вооруженных сил Украины. Благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение местам укрытия оккупантов на Лиманском направлении.

На кадрах видно, как украинские защитники из беспилотника зафиксировали месторасположение захватчиков, а затем нанесли сокрушительный удар. Число ликвидированных военных путинской армии не уточняется.

Напомним, спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" (ЦСО "А") Службы безопасности Украины показали, как сожгли российские "Тор" и "Град" на поле боя. Интересно, что вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор" должен был сбить украинский беспилотник, но провалил свою функцию охраны воздушного пространства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Луганском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали четырех российских оккупантов и показали видео ночного боя. Сделали это снайперы 3-го отдельного полка специального назначения им. князя Святослава Храброго.

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