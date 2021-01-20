Сбросил тело в выгребную яму: родные Даши Лукьяненко шокированы приговором суда для 22-летнего убийцы

В среду, 20 января, Раздельнянский районный суд Одесской области вынес решение по убийце 11-летней Даши Лукьяненко – Николаю Тарасову. Парня приговорили к 15 годам лишения свободы, однако родные погибшей и адвокат считают, что приговор слишком мягкий и собираются его оспаривать.

Сам Тарасов заявлял, что к убийству девочки причастны и его родители, однако следствие их вину так и не доказало.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

15 лет лишения свободы и 800 тысяч гривен в качестве компенсации отцу девочки – таков приговор 22-летнему убийце Николаю Тарасову. Напомним, 13 июля 2019 года в селе Ивановка под Одессой пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка шла с местного базара, где торгуют ее родители, в школу на танцевальный кружок. Но по дороге исчезла.

Несколько дней ее искала полиция и волонтеры. Под подозрение попал дом, в котором жила семья Тарасовых, торговцев с этого же рынка. Сюда привели собаки, которые взяли след девочки.

Полиция трижды обыскивала дом и двор семьи, и только на третий раз одна из полицейских обратила внимание на тяжелый запах из туалета во дворе дома. Там, в выгребной яме и нашли тело Даши. А убийцей и насильником оказался младший сын семейства.

Родные Даши не ожидали такого поворота событий в суде. Вся семья надеялась, что Тарасову дадут пожизненное заключение за такое тяжкое преступление.

"Мы просто в шоке сейчас, у нас нет даже слов, чтобы описать наше состояние", – сказал OBOZREVATEL отец погибшей девочки Сергей.

По словам адвоката семьи Даши Рубена Степаняна, суд не стал вменять Тарасову статью о надругательстве над трупом. Ведь после совершения преступления Тарасов бросил тело девочки в выгребную яму, закидал мусором, а потом пошел играть на компьютере.

"Суд пошел на поводу у Европейского суда по правам человека, который сейчас лоялен к педофилам", – считает Степанян.

Прокурор, который представлял обвинение во время суда, пояснил, что суд руководствовался тем, что приговор о пожизненном заключении не дает преступнику возможности на перевоспитание. А в ЕСПЧ считают, что главное не только наказать виновного, но и дать ему шанс на перевоспитание.

"Такой мягкий приговор, всего в 15 лет, грозит тем, что человек может выйти и снова совершить преступление, существует опасность рецидива", – говорит адвокат родных девочки.

Бабушка Даши, Катерина, со слезами говорила, что преступник может попросить о помиловании и выйти на волю гораздо раньше. Она уверена, что убийце помогали скрыть следы преступления его родители.

"Он сам бы не смог убить и так тщательно спрятать следы. Утверждают, что родителей в то время дома не было, но думаю, что просто следствие провели поверхностно. Ведь в первый день, когда к ним пришли волонтеры и полиция, мать никого туда не пустила. Впустила только на второй день. И то, в домик, где у них стоят холодильники, она опять же не пустила, сказала, что нет необходимости. Он уже в тюрьме всему научится и выйдет вскоре на свободу", – уверена бабушка погибшей.

По словам прокурора, следствию не удалось собрать доказательства того, что родители причастны к этому преступлению. Хотя сам Тарасов говорил, что его родители могут быть замешаны. Он утверждал, что камни в выгребную яму не бросал (следствие предполагает, что это делалось для того, чтобы поднять уровень жидкости в яме и скрыть тело девочки).

Кроме того, по словам папы Даши, нож, которым было совершено убийство, так и не нашли. И Тарасов говорит, что не помнит куда он делся, поскольку оставил его на месте преступления.

Во время суда Тарасов также заявлял, что преступление он совершил для того, чтобы отомстить своему отцу. Мол, его принуждали к труду и все время ставили в пример Дашу. Родители девочки и Тарасова торговали на одном рынке, их лотки находились почти друг против друга. Тарасов отмечал, что Даша была примерной дочерью и помогала родителям.

Поэтому он и решил таким образом отомстить отцу – как бы переложить вину за преступление на него. Но все эти слова Тарасова не нашли подтверждения. Также психологически- психиатрическая экспертиза не подтвердила того, что в детстве в отношении Тарасова применялось насилие.

На суде Тарасов пытался перерезать себе горло, однако отделался небольшим ранением.

Родители парня не присутствовали ни на одном заседании суда. С самого начала, когда стало известно о том, что совершил их сын, мать публично заявила, что отказывается от него. И не будет оплачивать услуги адвоката.

Однако, по словам Сергея Лукьяненко, на первых порах у Тарасова был платный защитник. "Потом он отказался от дела. Говорят, что его услуги оплачивали за счет протестантской церкви, в которую ходит семья Тарасовых, она находится в соседней Знаменке", – говорит Сергей.

Сейчас семья Тарасовых уже давно не работает на местном рынке, торговцы не пустили их туда. Они занимаются торговлей прямо у себя дома. Если раньше люди враждебно относились к этой семье, на их заборе часто появлялись оскорбительные надписи, то теперь в Ивановке страсти поутихли. И семью никто не трогает.