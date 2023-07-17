Административная или уголовная ответственность: что угрожает мужчинам-уклонистам в Украине

В Украине во время всеобщей мобилизации для тех, кто решил избежать вручения повестки, существует два вида ответственности – административная и уголовная. Обвиняемые могут отделаться штрафом, а некоторым грозит реальный срок заключения.

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Это предусматривает законодательство, которое было дополнено новыми нормами в связи с военным положением, когда в ряды ВСУ призывают всех мужчин военнообязанного возраста. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, как могут наказать уклонистов.

Административная ответственность

К административным правонарушениям по закону относят:

– порчу военно-учетных документов или потерю их по неосторожности;

– нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета.

В первом случае украинцам может грозить штраф от 51 до 119 гривен, а во втором эта сумма вырастет до 3400-5100 гривен.

Отменить решение о привлечении к админответственности и избежать ее можно только в судебном порядке после подачи иска против Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Уголовная ответственность

Одна из самых распространенных статей в таком случае – ст. 336 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится об уклонении от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

В то же время реальное наказание можно заменить условным сроком, который продлится от полугода до трех лет, или от года до двух.

Военнообязанные граждане (мужчины 18-60 лет), получившие условный срок, должны будут выполнить возложенные на них обязанности, а также не совершать новых преступлений. В случае если это все же произойдет, испытательный срок заменят реальным и тогда украинца действительно могут арестовать.

Хотя суд таки может отменить постановление ТЦК и СП. По словам специалистов, выданная повестка состоит из двух частей – непосредственно документ и корешок, где военнообязанный должен поставить свою подпись. Если мужчина не приходит в ТЦК, начальник ведомства выносит постановление и гражданина привлекают к административной ответственности.

Такие постановления часто отменяют по основаниям нарушения процедуры рассмотрения административного дела или в тех случаях, если нет оснований, что этот мужчина получал повестку.

Напомним, что с начала 2023 года в Украине действуют новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, в апреле власти разрешили вручать повестки и вызывать мужчин в ТЦК независимо от места такого учета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о реальных случаях наказания украинцев за уклонение от мобилизации. В судах такие мужчины объясняли, что избегали призыва из-за травм или из-за того, что вынуждены оставлять дома малолетних детей.

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