Абоненты 'Киевстар' за время полномасштабного вторжения собрали 100 млн грн для ВСУ

В 2022 году как проявление благодарности и уважения к героям, защищающим Украину, компания "Киевстар" запустила благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ". Благодаря ей абоненты национального мобильного оператора собрали более 100 000 000 грн в поддержку Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Все средства были переданы на счет Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" в рамках совместных проектов.

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Все абоненты предоплаченной связи, выбирая Суперсилу "Помощь ВСУ", могут системно поддерживать армию. Подключенная благотворительная Суперсила позволяет производить ежемесячный донат в размере до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей абоненту.

"Мы видим, как украинцы объединяются ради победы и этот вклад в 100 миллионов гривен для ВСУ – яркий пример того, как маленькие ежемесячные действия могут стать большой помощью для нашей армии. Мы благодарны за то, что абоненты присоединяются к нашим инициативам и выбирают Суперсилу "Помощь ВСУ", чтобы регулярно поддерживать армию", – отметил Александр Комаров, СЕО Киевстар.

За время существования благотворительной Суперсилы "Помощь ВСУ" более 300 тысяч абонентов присоединились к КСО инициатив компании. Совместно с фондом "Повернись живим" было запущено пять проектов в поддержку армии.

Напомним, что продолжается второй совместный проект Киевстар и Фонда "Повернись живим" по разминированию страны – "Нам здесь жить 2.0". Цель проекта – собрать 100 миллионов гривен на роботизированные комплексы и оборудование для саперов. Инициатива реализуется при информационной поддержке Министерства экономики Украины.

Чтобы поддержать проект и украинских саперов, Киевстар внес свою лепту в размере 30 миллионов гривен. Абоненты предоплаченной связи могут подключиться к проекту посредством подключения Суперсилы "Помощь ВСУ". Проверить, есть ли в вашем тарифе Суперсила "Помощь ВСУ" можно в приложении "Мой Киевстар". Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет фонда и на банке проекта.

Инициатива "Нам здесь жить 2.0" стартовала в августе 2024 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 100 миллионов гривен. На начало октября осталось аккумулировать около 55 миллионов гривен.