Абоненты Киевстар собрали более 10 млн грн на инициативу по разминированию страны 'Нам здесь жить 2.0'

Киевстар вместе с фондом "Повернись живим" продолжают совместную инициативу "Нам здесь жить 2.0", направленную на разминирование территорий Украины. Проект реализуется при информационной поддержке Министерства экономики Украины. Абоненты национального мобильного оператора активно подключились к поддержке проекта. В частности, благодаря благотворительной Суперсиле "Помощь ВСУ" собрано уже более 10 миллионов гривен, а общая сумма донатов на разминирование составляет 45 миллионов гривен.

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"Разминирование страны – важное направление для восстановления нашего государства. Мы стремимся собрать 100 миллионов гривен, чтобы обеспечить саперов роботизированными комплексами, транспортом и другим оборудованием. Признательны нашим абонентам и всем неравнодушным, которые приобщаются к сбору", — говорит Александр Комаров, CEO Киевстар.

"Нам здесь жить 2.0" – второй совместный проект компании "Киевстар" и фонда "Повернись живим". Его цель обеспечить саперов всем необходимым для разминирования: роботизированными платформами, транспортом, связью, питанием, а также воздушной компонентной для ситуационной осведомленности. Чтобы поддержать сбор, национальный мобильный оператор со своей стороны уже перечислил 30 миллионов гривен на этот проект.

Инициатива поможет сохранить жизнь саперов, ведь разминировать территории будут не только люди, но и техника украинского производства — наземные роботизированные комплексы, а также дроны, которые обеспечат дистанционное разминирование путем взрывов.

Контрактные абоненты и все неравнодушные могут задонатить на спецсчет фонда и на банке проекта. А также внести индивидуальный вклад в терминалах самообслуживания в фирменных магазинах Киевстар.

Абоненты предоплаченной связи могут присоединиться:

подключив благотворительную Суперсилу "Помощь ВСУ", которая позволяет абонентам производить ежемесячный донат на разминирование в размере до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей абоненту, пока у него подключена Суперсила "Помощь ВСУ". Проверить, есть ли в вашем тарифе Суперсила "Помощь ВСУ", удобно в приложении "Мой Киевстар";

отправив уведомление на номер 515, чтобы донатить 10 грн после каждого пополнения счета от 50 грн.

отправив любое SMS на номер 88009 – и с мобильного счета будет перечислено 10 грн на сбор.

Напомним, что инициатива "Нам здесь жить 2.0" — это совместный проект Киевстар и фонда компетентной помощи армии "Повернись живим", который стартовал в августе 2024 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 100 миллионов гривен.