'А памятник Пушкину не мироточил?' Кипер оскандалился заявлением, что Одесщину от десанта РФ спас митрополит МП с иконой. Видео

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер насмешил украинцев словами о том, что в начале полномасштабного вторжения митрополит Московского патриархата Агафангел якобы спас Одессу от высадки российского десанта. По словам Кипера, настоятель с помощью иконы вызвал сильнейшую бурю на море.

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Об этом руководитель Одесской ОВО рассказал в интервью Наталье Мосейчук. Его слова вызвали волну иронических замечаний в сети.

В разговоре с Мосейчук Кипер рассказал, что в первые дни великой войны 84-летний Агафангел взял икону и чуть ли не целые сутки ездил с ней вдоль побережья Черного моря, "чтобы российские корабли не смогли высадить десант".

"И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море. Десант не смог подойти к берегам Одесщины... Это не легенда, это правда, он ездил с иконой очень долго", – рассказал глава ОВА.

"Была такая штормовая погода и корабли не смогли подойти из-за этого к берегам", – добавил Кипер.

Глава ОВА также заявил, что митрополит Агафангел в начале войны якобы приказал прекратить упоминание в молитвах имен российского диктатора Владимира Путина и патриарха Кирилла, что раньше являлось обязательной практикой в Украинской православной церкви Московского патриархата.

По словам Кипера, удар баллистикой по Одессе в июле 2023 года, когда оккупанты попали в Спасо-Преображенский собор, мог быть "приветом" настоятелю Агафангелу за его позицию.

В Центре противодействия коррупции отреагировали на заявление руководителя Одесской ОВД. Председатель правления ЦБК Виталий Шабунин подчеркнул, что такие высказывания работают на нашего врага Россию.

Шабунин напомнил, что Олег Кипер до 2023 года был главным прокурором Киева и чуть ли не стал новым генеральным прокурором Украины вместо Андрея Костина.

Однако этому помешало расследование журналистов "Схемы" о том, как миллиардные активы российского бизнеса в Украине вместо того, чтобы конфисковать, вывели из-под санкций, а затем переоформили на броварского бизнесмена Сергея Шапрана, связанного с Олегом Кипером. Речь идет о холдинге "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров в Житомирской области и производит тротуарную плитку.

"ТОП-коррупционеры, как и продажные силовики, совсем немного менее опасный враг, чем россия. И всегда надежный союзник последней", – подчеркнул председатель правления ЦБК Виталий Шабунин.

А в сети высмеяли и раскритиковали слова Кипера о вызове настоятелем шторма иконой, усомнились в умственных способностях главы ОВА, а также требуют извинений за дискредитацию защитников Одессы.

Так, доктор философии в области права, экссоветник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко подчеркнул, что Одессу от российского вторжения спасли украинские защитники. А Киперу он насмешливо предложил повторить это "библейское чудо" на одном из самых горячих направлений фронта.

"А низовье это библейское чудо повторит где-то на покровском направлении? Или на купянском? Ну или хоть на Ореховском? Или это была разовая акция? Потому что мне чего-то говоря, что Одессу от вторжения спасли наши героические парни и девушки из сил обороны. Нет?" , – написал Мартыненко в Facebook.

"Достаточно прочесть эту новость, чтобы понять уровень умственных способностей руководителя Одесской ОВА Кипера", – подчеркнули в ЕвроМайдане.

"Кроме Бойко, у нас есть еще один большой патриот - глава РПЦ в Одессе Агафангел", - иронизирует волонтер и блоггер Сергей Стерненко.

Здесь следует отметить, что митрополит Одесский и Измаильский Московского патриархата Агафангел (в мире Алексей Саввин) родом из России. По данным OSINT-расследования группы Molfar, он до сих пор является гражданином России. от Партии регионов.

Агафангел является третьим по старшинству в епископате УПЦ (МП) и считается лидером ее пророссийского крыла. Он известен своими украинофобскими взглядами и антигосударственной пророссийской деятельностью. Является противником провозглашения автокефалии ВТО. Являлся одним из основных противников митрополита Филарета и одним из главных сторонников сохранения единства с Московским патриархатом.

"А памятник Пушкина случайно не мироточил?", – интересуется пользователь shocked_cat.

Напомним, что глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в 2023-м, имея элитную недвижимость рыночной стоимостью десятки миллионов гривен, судился за свою досрочную прокурорскую пенсию. (хотя прокурорам относят только половину периода обучения).

Как сообщал OBOZ.UA, супруга главы Одесской ОВА Ирина Кипер является гражданкой РФ. Она оставалась ею даже уже во время полномасштабной войны.

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