А какой у вас? Как зовут всех рождественских гномов из JYSK

Рождественские гномы – часть воплощающего дух Рождества скандинавского фольклора. Их минималистичный дизайн и цвет создают уютную атмосферу и становятся украшением любого дома.

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Эти персонажи – не просто декор, а символы праздничного настроения и веры в добро. Гномы от JYSK – это один из способов сделать добро на новогодние праздники. Ведь с каждого приобретенного гнома сеть магазинов JYSK передает 10 грн на реанимобиль для детской больницы Сумской области.

OBOZ.UA предлагает узнать, какие гномы продаются в JYSK и как их зовут. Каждый из гномов имеет свое имя и особенность.

Вот список всех рождественских эльфов:

Один – зеленый новогодний гном с длинной серой бородой и большим носом.

Гермод (имя сочетает два слова – воин и ум) – с большой красной шляпой и седой бородой.

Фафнер – гном красного цвета с длинной белой бородой. Он наряжен в красную шляпу и пальто с серыми украшениями.

Семья Форсет – новогодние гномы в серо-красных тонах. Каждый гном одет в серую шляпу и красные туфли. Один гном имеет красную кофту с белыми узорами и серые брюки с красным сердцем, другой – серые брюки с белыми точками и красную кофту и белую бороду.

Лаврикит – в бежево-коричневой цветовой гамме. Имеет шапку и длинную бороду, что придает ему волшебный вид.

Свадилфари – компактный друг, создающий веселое настроение, сидя на столе или подоконнике. Гном в сером, красном и белом цветах. Имеет полосатую шляпу и ботинки, а также длинную белую бороду.

Бронсит – серого и красного цветов с большой красной шляпой и белой бородой. Гном обут в красные ботинки и держит красное сердце.

Нат (Ночь, есть матерью Дагра – бога дня) – привлекает внимание своей белой бородой и высотой.

Рен (наивный) – гном-олень в сером и красном цветах. Одет в красную шляпу, красный свитер с белыми пуговицами, серые брюки, красные ботинки и шарф в бело-красную полоску.

Эклогит – очаровательная рождественская мышь-гном в зеленом и коричневом цветах, что делает ее идеальным дополнением для тех, кто предпочитает рождественские украшения в натуральных тонах.

Молдавит – красный новогодний гном с бородой и длинными ногами в полосатых носках. У гнома красная шапка и серая рубашка.

Халм – выделяется своей большой шляпой, круглым носом и седой бородой. Благодаря регулируемым ногам он подходит для разных мест в доме – от пола до кофейного столика.

Брок имеет одежду серого и красного цветов. У него пушистая борода, большой нос и высокая шляпа.

Рос (на лыжах) – носит красный колпак и имеет длинную белую бороду.

Мамин – в зеленой шляпе, вместо бороды имеет отрез зеленовато-пшеничного скандинавского мха.

Бонд – чтит традиционный рождественский стиль красных оттенков, но любит и серый цвет. Имеет заостренную рождественскую шляпу.

Титанит – новогодний гном в зеленой одежде с белой бородой и коричневыми рожками.

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