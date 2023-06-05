'А что он скажет, как протрезвеет?' Террорист Ходаковский пожаловался на танки Leopard на Донбассе, его высмеяли даже россияне

Террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на якобы германские танки Leopard на Донбассе. Поэтому его высмеяли даже россияне, предположив, что террорист перепил.

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Об этом сообщается в соцсетях. Так, по словам Ходаковского, украинская армия вроде бы впервые применила в бою танки Leopard.

Он посетовал, что прямо сейчас ВСУ якобы ведет наступление на позиции российских оккупантов под Новодонецком. Там же якобы и были применены западные танки.

Примечательно, что приспешнику Кремля не поверили даже россияне, поднявшие его на смех. Во-первых, они обратили внимание на то, что нет ни фото-, ни видеодоказательства словам террориста.

Другие предложили выпустить против танков российского актера родом из Киева Никиту Джигурду, который поддерживает путинский режим и террористическую войну в Украине, а сегодня как раз приехал с вояжем на временно оккупированные территории Украины.

Допустили пользователи сети и то, что Ходаковскому померещились Leopard, потому что тот был "под мухой". В этом контексте они спросили: "А что он скажет, как протрезвеет?"

Высмеяли юзеры и фантастическую статистку российского минобороны, которое "уничтожает" даже то, чего у Украины просто нет.

Напомним, государство-террорист Россия в очередной раз запустила фейк о начале "крупномасштабного украинского наступления". По легенде пропагандистов РФ, украинские военные якобы начали двигаться на пяти участках фронта.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины потроллило российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не намерены.

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