8 мая – День памяти и примирения: что Украина отмечает в этот день
В субботу, 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии в Украине отмечают День памяти и примирения. Он был установлен указом президента Петра Порошенко № 169/2015 от 24 марта 2015 года.
Как говорится в документе, цель праздника – чествование подвига украинского народа и его вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а также почтение всех борцов против нацизма. OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю этого дня и рассказывает, в чем смысл праздника.История Дня памяти и примирения
Ровно 76 лет тому назад, 8 мая 1945-го, Антигитлеровская коалиция в Берлине ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" армии нацистской Германии.
Накануне, 7 мая, в Реймсе, Франция, его подписал начальник Оперативного штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии генерал-полковник Альфред Йодль по поручению президента этой страны Карла Деница.
По случаю подписания победоносного акта во многих населенных пунктах Европы и США 8 мая 1945-го прошли масштабные торжества.
Именно 8 мая по всему миру празднуют победу над нацизмом. Так, к 60-летию окончания Второй мировой войны Генассамблея ООН своей резолюцией № 59/26 от 22 ноября 2004 года официально провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, посвященными жертвам этой войны.
Страны бывшего СССР в основном отмечают праздник победы над нацизмом 9 мая – в годовщину капитуляции Германии по московскому времени.
В Украине с 2016 года 9 мая празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне – согласно принятому в рамках декоммунизации закону № 315-VIII "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов". Термин "Великая Отечественная война" был исключен из законодательства.День памяти и примирения в Украине: в чем суть
По данным Украинского института национальной памяти, прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне составили 8-10 миллионов человек – из них 2,5 миллиона – военные потери и 5,5 миллиона – военнопленные и мирное население. Это около 40-44% от числа общих потерь СССР.
В 2015 году Украина начала новую, европейскую традицию празднования 8 и 9 мая. Эти даты посвящены памяти жертв Второй мировой войны и примирению между странами, участвовавшими в ней.
Символ мероприятий, которые проходят в эти дни, – красный мак, своеобразная аллюзия. С одной стороны, он олицетворяет цветок, с другой – кровавый след от пули. Публичное использование георгиевских лент в Украине с 2017 года запрещено законом № 2031-VІІІ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской горгосадминистрации опубликовали план мероприятий ко Дню Победы в Киеве, которые пройдут 8-9 мая.