8 мая – День памяти и примирения: что Украина отмечает в этот день

В субботу, 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии в Украине отмечают День памяти и примирения. Он был установлен указом президента Петра Порошенко № 169/2015 от 24 марта 2015 года.

Как говорится в документе, цель праздника – чествование подвига украинского народа и его вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, а также почтение всех борцов против нацизма. OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю этого дня и рассказывает, в чем смысл праздника.

Ровно 76 лет тому назад, 8 мая 1945-го, Антигитлеровская коалиция в Берлине ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" армии нацистской Германии.

Накануне, 7 мая, в Реймсе, Франция, его подписал начальник Оперативного штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии генерал-полковник Альфред Йодль по поручению президента этой страны Карла Деница.

По случаю подписания победоносного акта во многих населенных пунктах Европы и США 8 мая 1945-го прошли масштабные торжества.

Именно 8 мая по всему миру празднуют победу над нацизмом. Так, к 60-летию окончания Второй мировой войны Генассамблея ООН своей резолюцией № 59/26 от 22 ноября 2004 года официально провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, посвященными жертвам этой войны.

Страны бывшего СССР в основном отмечают праздник победы над нацизмом 9 мая – в годовщину капитуляции Германии по московскому времени.

В Украине с 2016 года 9 мая празднуют День победы над нацизмом во Второй мировой войне – согласно принятому в рамках декоммунизации закону № 315-VIII "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов". Термин "Великая Отечественная война" был исключен из законодательства.

По данным Украинского института национальной памяти, прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне составили 8-10 миллионов человек – из них 2,5 миллиона – военные потери и 5,5 миллиона – военнопленные и мирное население. Это около 40-44% от числа общих потерь СССР.

В 2015 году Украина начала новую, европейскую традицию празднования 8 и 9 мая. Эти даты посвящены памяти жертв Второй мировой войны и примирению между странами, участвовавшими в ней.

Символ мероприятий, которые проходят в эти дни, – красный мак, своеобразная аллюзия. С одной стороны, он олицетворяет цветок, с другой – кровавый след от пули. Публичное использование георгиевских лент в Украине с 2017 года запрещено законом № 2031-VІІІ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской горгосадминистрации опубликовали план мероприятий ко Дню Победы в Киеве, которые пройдут 8-9 мая.